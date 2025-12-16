El PSIB afea al Govern la gestión en fondos europeos y Costa responde: "Si quieren dar alguna lección es de corrupción"

Archivo - El vicepresidente del Govern y conseller de Economía, y Hacienda e innovación, Antoni Costa, en un pleno - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha afeado al Govern que no redirija fondos europeos a vivienda asequible, a lo que el conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha respondido que no aceptará lecciones de los socialistas en la gestión de estos fondos.

"Si quieren dar alguna lección es de corrupción", ha dicho el también vicepresidente, quien ha acusado a los socialistas de "seguir navegando en el barco pirata" que, a su criterio, es el Gobierno de España.

Asimismo, ha reprochado que el PSIB "destinó cuatro millones de euros de fondos europeos a la trama de corrupción del PSOE" y ha defendido que el Govern ha movilizado nueve de cada diez euros del fondo de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

De su lado, el socialista Carles Bona ha acusado al vicepresidente de "fallar a la gente" al no redirigir parte de los fondos que no se puedan ejecutar a vivienda asequible para la ciudadanía.