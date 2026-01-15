El PSIB alerta de colapso en las urgencias hospitalarias y pide al Govern que lidere la gestión de la crisis

Archivo - La diputada del PSIB en el Parlament Patricia Gómez. - PSIB - Archivo

PALMA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha alertado este jueves de la situación de colapso que atraviesan las urgencias hospitalarias de Baleares y ha reclamado al Govern que lidere la gestión de la crisis.

La diputada socialista Patricia Gómez ha asegurado que a día de hoy hay 140 pacientes en las urgencias de los hospitales del archipiélago esperando ser ingresados, 60 de los cuales están en el Hospital Son Espases, mientras que el tiempo de espera para ser atendido ha superado las ocho horas en diferentes días las últimas semanas, según ha recogido la formación en un comunicado.

"Cada día hay más de 500 pacientes esperando para ser atendidos a las urgencias de la comunidad autónoma. Es una situación de colapso que se produce en todos los hospitales de las islas, e incluso, en determinados momentos las urgencias de los Hospitales de Inca y Manacor han tenido que cerrar y derivar pacientes a Palma ante la imposibilidad de atender a todo el mundo", ha advertido Gómez.

Para los socialista, en el actual contexto, llama la atención la agenda pública de la consellera de Salud, Manuela García, que desde que empezó el año ha asistido a dos actos relacionados con la llegada de los Reyes Magos, ha participado en un Consell de Govern y ha tenido solo tres reuniones de equipo o relacionadas con la gestión sanitaria.

"Mientras la consellera no sabemos dónde está ni sale a dar explicaciones ni soluciones, nos encontramos que los pacientes tienen que estar horas y horas esperando para ser atendidos, e incluso tienen que estar días en las urgencias esperando un ingreso", ha añadido Gómez.

Para la socialista, se trata de una falta de previsión por parte de la Conselleria de Salud, por el hecho de que los expertos ya decían que llegaba una variante más contagiosa de la gripe y que se podrían producir situaciones complicadas, "como finalmente ha pasado sin que el Govern haya previsto medidas para hacer frente a la situación".

El PSIB ha lamentado que la única medida puesta en marcha por el Ejecutivo ha sido la apertura de camas en el Hospital Virgen de la Salud como medida extrema "cuando es un hospital que podía atender estas patologías desde hace mucho tiempo".

Los socialistas han advertido, además, que la falta de previsión también tendrá consecuencias a medio y largo plazo. "Se están suspendiendo operaciones y las listas de espera se incrementarán todavía más de forma irremediable, teniendo en cuenta que los centros de salud están también en una situación de colapso, con muchísima gente que no puede llegar a su médico de cabecera por falta de citas y que va a las urgencias del centro de salud para poder ser atendido", ha apuntado la diputada.

Patricia Gómez ha criticado también la "gestión muy cuestionable" de la consellera de Salud, con unas listas de espera "inalcanzables" que no paran de crecer, con las nuevas ambulancias sin conductor, con el "desmantelamiento" del departamento de salud mental y ahora, con su ausencia ante el colapso de la sanidad pública.