El PSIB alerta del "fracaso rotundo" del modelo de movilidad del Consell de Mallorca

Archivo - El secretario general de la Agrupación Socialista de Sóller y portavoz del Ayuntamiento, Jaume Mateu, - PSOE-PSIB - Archivo

PALMA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha alertado este sábado del "fracaso rotundo" del modelo de movilidad del Consell de Mallorca después de constatar a través de un estudio que Palma es la cuarta ciudad española con más atascos.

El conseller socialista, Jaume Mateu, ha remarcado que el fracaso no es solo la congestión viaria de cada día, después de que, a su juicio, las apuestas del presidente, Llorenç Galmés, se hayan centrado en la ampliación de carriles y la eliminación de elementos como las vías de circulación segregada o la falta de apuestas reales por el transporte público de calidad.

En este punto, Mateu ha recordado lo que ha considerado "el último error cometido por PP y Vox", en relación a los recortes de frecuencia de los trenes en agosto.

"Galmés ha renunciado a transformar la movilidad. No ha ejecutado los 26 viales cívicos que anunció, no ha desplegado las obras de los 164 millones para mejorar los accesos a Palma, mantiene bloqueado el Plan de Aparcamientos Disuasivos y continúa sin aprobar la Ley de limitación de la entrada de vehículos en Mallorca", ha señalado el socialista.

El conseller socialista ha recordado que a pesar de toda la "propaganda", Galmés y Prohens han renunciado a abrir el Parlament este verano para tramitar la Ley de restricción de entrada de vehículos a Mallorca, por lo que "se hace casi imposible que se pueda poner en marcha el próximo verano, como Galmés se atrevió a garantizar al mismo Rey Felipe VI".

Jaume Mateu ha defendido que Mallorca necesita un modelo de movilidad sostenible que funcione, "no una sucesión de anuncios que nunca se cumplen" y ha insistido en que la solución pasa por "mejorar de verdad el transporte público, impulsar alternativas al coche y planificar con rigor, con una mirada integral que vaya más allá de asfaltar y hacer rotondas".

Para los socialistas, la situación, después de tres años de gobierno de Galmés en Mallorca, ha ido a peor. En este sentido, en un comunicado han apuntado que según el informe 2025 de Tom Tom, empresa líder del mercado en el sectores de la navegación por satélite, Palma registra una congestión media del 37,1 por ciento, con un nivel de atascos que crece un 1,5 por ciento respecto del 2024 y que deja a Palma como la cuarta ciudad española con más atascos y con unos conductores que pasan cada año casi tres días de su vida parados dentro de un coche.

Para Mateu, estos datos con una prueba más del "fracaso" de Galmés y sus políticas. "Prometió que desatascaría Mallorca, que cambiaría la movilidad y que pondría orden al tráfico. Tres años después, Palma está más atascada, los conductores pierden más tiempo y no hay ningún resultado que avale su relato", ha afirmado.