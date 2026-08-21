El PSIB alerta del incremento de las listas de espera en hospitales, con un 20% más pacientes que hace un año

Archivo - La diputada del PSOE Patricia Gómez. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha alertado del incremento de las listas de espera en hospitales, con 112.000 pacientes, lo que supone un 20 por ciento más que hace un año.

La diputada socialista Patricia Gómez ha denunciado que esta situación pone en evidencia la mala gestión que la Conselleria de Salud tiene en los hospitales de las Islas.

Según han detallado los socialistas en un comunicado, del total de pacientes en listas, preocupa sobre todo la situación de las personas que están en espera de una intervención quirúrgica.

En este sentido, en este verano se han superado los 17.000 pacientes que esperan a ser operados, cosa que supone 2.911 usuarios más que el año pasado en esta situación, a los que se suman 2.998 pacientes que están en lista de espera desde hace seis meses o más.

Gómez ha hecho hincapié en la situación del Hospital Son Espases, que "es especialmente preocupante, por las curvas de las listas de espera, que demuestran un ascenso continuo" en el último año.

También ha criticado lo que ha considerado falta de transparencia por parte de la Conselleria de Salud, que desde hace dos años ha dejado de publicar las esperas en Atención Primaria, lo que dificulta conocer el estado real de la gestión en este servicio.

Tampoco se publican, han indicado desde el PSIB, las listas de demora para pruebas radiológicas, a pesar de que hay pacientes que hablan de esperas de un año para hacerse una resonancia magnética".

Gómez ha criticado que con el Govern del PP, los ciudadanos de las Islas esperan cada vez más para ser atendidos en la sanidad pública, mientras no toma medidas para afrontar este problema, porque les es "más fácil desprestigiar la sanidad pública", causando "un impacto claro" desde el punto de vista asistencial, laboral, personal y social.

La diputada también ha recordado que en las esperas largas (a partir de dos meses en consultas hospitalarias y a partir de seis meses en el caso de cirugías), los pacientes tienen derecho a ser atendidos por la administración, que tiene que ofrecer una solución, de acuerdo con el que dicta el Decreto de garantías de demora.

LOS 56 MILLONES PARA AMBULANCIAS, UN FRAUDE

Por otra parte, Gómez ha denunciado que la renovación de la flota de ambulancias, que cuesta 56 millones de euros de fondos públicos, supone "un fraude a la ciudadanía", porque este servicio, que cuesta una inversión de 700.000 euros mensuales, ha causado numerosas cancelaciones de servicios que sufren los usuarios diariamente, además de no estar equipadas en condiciones.

"La falta de aire acondicionado hace imposible un traslado en condiciones" ha asegurado Gómez. La diputada socialista también ha asegurado que todavía hay "50 ambulancias que continúan sin rampa de acceso y, por lo tanto, sin la posibilidad de trasladar usuarios en silla de ruedas".

Este es, para los socialistas, "un nuevo intento del PP de privatizar el servicio de ambulancias, que no se puede consentir, porque los pacientes y profesionales sufren una reiterada dejadez de la carencia de gestión" de la Consellería de Salud.