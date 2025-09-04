El PSIB alerta del "riesgo de colapso" en el IMAS con "retrasos en los pagos, reducción de plazas y personal al límite"

La consellera insular del PSIB en el Consell de Mallorca Sofía Alonso. - PSIB

PALMA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha asegurado que el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) se encuentra en "riesgo de colapso", ya que los "retrasos en los pagos, la reducción de plazas y personal al límite", a su juicio, "ponen en peligro la calidad del sistema público asistencial".

De este modo ha descrito la situación del IMAS la consellera insular y secretaria de Derechos Sociales del PSIB, Sofia Alonso, quien ha alertado de la "crisis" en el sector de los cuidados a personas en Mallorca.

En un comunicado, ha apuntado que el conseller insular de Bienestar Social, Guillermo Sánchez, ha convertido los cuidados en "una verdadera carrera de obstáculos".

Alonso ha alegado que existe una "realidad insostenible" que sufren los usuarios y el personal de los centros residenciales gestionados por el IMAS.

Así, ha aseverado que el sistema se "aguanta con hilos" a causa del "aumento de las listas de espera" para una plaza residencial y para el Servicio de Atención Integral a Domicilio (SAID), con plazas públicas reducidas de 963 el 2023 a 818 este año y solo 6.700 horas más de SAID, algo que ha calificado del todo "insuficiente" ante las "necesidades reales de la población dependiente", que "no ha aumentado en los últimos dos años".

"La propaganda de Sánchez y el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, intoxica al anunciar nuevas plazas de atención a gente mayor, que tendrían que haber estado en marcha desde principios de legislatura", ha reprochado.

En cambio, ha asegurado que el IMAS "esconde" que "no es capaz de llenar las camas de residencia" para gente mayor que ha afirmado que tiene "vacíos por falta de capacidad de gestión", mientras que las listas de espera "no paran de crecer".

"Las nuevas residencias Miquel Mir y Sant Josep se encuentran medio vacías porque no hay personal, una prueba más de la incapacidad del equipo actual para anticiparse a los retos y responder con eficacia", ha subrayado.

Alonso ha argumentado que gestión del IMAS está marcada por la "dejadez, la improvisación y una gestión nefasta" que "repercute" directamente en el bienestar de los mayores y dependientes.

"El personal hace esfuerzos titánicos para mantener un sistema pero no reciben ningún apoyo por parte de la dirección de la IMAS, mientras afrontan sobrecargas insostenibles, bajas sin cubrir y atrasos graves en el cobro de complementos", ha señalado.

Para cambiar esto, la dirigente socialista reclama una "estrategia clara" para formar, captar y retener personal, en colaboración con la Conselleria de Educación y Universidades para impulsar la formación en el ámbito del cuidado de personas mayores y dependientes, junto con una "actualización urgente" de las bolsas de trabajo con "condiciones laborales dignas".

Alonso ha remarcado que el Grupo Socialista "continuará evidenciando cada negligencia, cada incumplimiento y cada ataque a la dignidad de las personas que cuidan y que son cuidadas", puesto que "no se puede aceptar que la falta de profesionales sea siempre la excusa".