El PSIB de Andratx pide que las oficinas turísticas abran todos los días del año bajo gestión municipal

El secretario general del PSIB de Andratx, Enaitz Iñan, en un acto de la formación. - PSIB

PALMA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha reclamado al Ayuntamiento de Andratx que las oficinas turísticas se mantengan abiertas todos los días del año y que sean gestionadas directamente por la corporación local.

Los socialistas han presentado una moción para plantear esta medida después de acusar a la alcaldesa de Andratx, Estefania Gonzalvo, de "incumplido" el compromiso público de ofrecer un servicio "permanente y operativo al 100%", según han asegurado en una nota de prensa.

En ese sentido, han alegado que en septiembre de 2022 el Ayuntamiento anunció la reapertura de las oficinas con la promesa de un funcionamiento "estable" pero han subrayado que la realidad actual "es muy diferente".

"Horarios reducidos, cierres en fines de semana y variaciones injustificadas respecto a los horarios anunciados. Esta situación perjudica la imagen del municipio y limita la capacidad de atender adecuadamente los visitantes", han manifestado.

El secretario general del PSIB de Andraitx, Enaitz Iñan, ha afirmado que la alcaldesa prometió oficinas "abiertas al 100% todo el año y no lo ha cumplido". "No es serio que un municipio turístico como Andratx tenga sus oficinas cerradas justo cuando hay más visitantes", ha indicado.

Asimismo, ha reprochado la "improvisación" y la "falta de planificación" del gobierno municipal, que estarían afectando directamente "a la calidad del servicio".

La moción socialista defiende que el servicio se preste mediante gestión directa municipal, al "garantizar la estabilidad laboral, el conocimiento del territorio y coordinación con el resto de servicios públicos".

Iñan ha subrayado que externalizar este servicio sería "un error", puesto que la información turística "requiere personal formado, arraigado en el municipio y con capacidad de dar una atención de calidad".

El PSIB ha reclamado que las oficinas de información turística permanezcan abiertas cada día, incluidos fines de semana, que el servicio funcione de manera continuada durante todo el año, con horarios adaptados a la temporada y que se mantenga la gestión directa municipal, con una dotación del servicio de los recursos y del personal necesarios para "evitar cualquier externalización".

"Andraitx no puede continuar con un modelo turístico basado en anuncios vacíos. Se necesita un servicio de información turística digno, estable y profesional, y esto solo se consigue cumpliendo los compromisos y planificando con rigor", ha incidido.