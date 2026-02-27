El PSIB de Andratx recrimina que de los siete solares anunciados para vivienda protegida "solo dos sean viables"

Representantes del PSIB de Andratx en un pleno municipal. - PSIB

PALMA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSIB de Andratx ha asegurado que los habitantes del municipio están "defraudados" y "decepcionados", después de que de los siete solares municipales que cedería el Ayuntamiento de Andratx al Ibavi para construir vivienda a precio limitado "solo haya dos terrenos que son viables".

Los socialistas han considerado que esta "reducción" es la prueba de una gestión "negligente y apresurada" que ha dejado el municipio "sin el proyecto de vivienda protegida" que se había prometido y que "defrauda la confianza que los ciudadanos le depositaron", según ha explicado el PSIB en un comunicado.

El regidor del PSIB Antoni Mir ha afirmado que la gestión para la habilitación y puesta a disposición de los solares que ha hecho el Ayuntamiento ha estado "cargada de improvisación, falta de planificación y nulo control patrimonial".

"Primero cayeron tres solares por problemas de inventario, después otro, y ahora uno más. De los siete solares anunciados con grandes titulares, solo quedan dos. Es un fracaso de gestión y un incumplimiento flagrante de la palabra dada", ha indicado.

A todo esto ha apuntado que habría que sumar la "barrera económica de acceso" cuando se habla de 1.000 euros mensuales como precio de alquiler medio para una de las futuras viviendas que el Ibavi haga en Andratx.

"No es vivienda protegida tradicional, es de precio limitado, el invento del PP para esta legislatura. Si los residentes con más de diez años de residencia en Andratx no pueden pagarlo, se adjudicará a quién disponga de recursos. Esto no es política de vivienda social", ha sostenido Mir.

El PSIB ha aseverado que varios de los terrenos anunciados inicialmente por la alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, "no cumplían los requisitos mínimos para ser cedidos al Ibavi", ya que el convenio exigía que fueran solares pero el Ayuntamiento "presentó parcelas que eran para equipaciones o suelo urbanizable sin servicios".

"También se incluyó un terreno en el puerto que no era viable técnicamente porque no tenía ni vial ni servicios básicos. No es lo mismo una parcela que un solar y la alcaldesa lo sabía. Aun así, firmó un convenio que no cumplía las condiciones e hizo los anuncios públicos de manera irresponsable", ha criticado.

Por otra parte, han alertado de la "inseguridad jurídica y urbanística" que ha rodeado todo el proceso, puesto que, a su manera de ver, "no se incorpora correctamente" a la normativa de medidas urgentes, "no estaba clara" la adaptación a la Ley 3/2024 y sin modificar las Normas Subsidiarias "no se pueden otorgar licencias".

"La Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad ya había advertido condiciones que no se integraron del todo y el Ayuntamiento ha insistido con esta chapuza de gestión", ha señalado Mir. Por este motivo, han pedido a Gonzalvo que "deje de hacer anuncios que después no puede cumplir" y empiece a gestionar con "rigor y seriedad" la vivienda pública del municipio.

El PSIB ha reprochado que las futuras promociones de vivienda protegida se concentran básicamente en Camp de Mar y no se prevea en los núcleos consolidados de Andratx, el puerto o s'Arracó. "Los residentes tienen que vivir cerca de los servicios, no en zonas desconectadas. Es una mala decisión estratégica que nadie ha justificado", ha rematado Mir.