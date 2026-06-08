El PSIB apoya la manifestación contra la saturación turística y acusa a Prohens de "ponerse de perfil"

Archivo - El portavoz adjunto del PSIB en el Parlament, Marc Pons, en rueda de prensa. - PSIB - Archivo

PALMA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha acusado a la presidenta del Govern, Marga Prohens, de "ponerse de perfil" ante las demandas de la ciudadanía y entidades sociales que han convocado una nueva manifestación contra la saturación turística el próximo 26 de julio.

En la rueda de prensa previa al pleno, el portavoz adjunto del PSIB, Marc Pons, ha criticado que no se haya aprobado la subida del impuesto de turismo sostenible (ITS) o el impuesto a los coches de alquiler anunciados por la presidenta.

Según Pons, el Ejecutivo ha convocado una nueva reunión del Pacto por la Sostenibilidad el día 17 de julio, antes de la manifestación, para "blanquear o intentar aparentar algún tipo de actuación". "Se pone de perfil y no da respuesta a sus responsabilidades", ha añadido.