El PSIB apoyará un proyecto de ley del taxi si el Govern "rectifica" y no incluye otros temas

Archivo - Un taxi de Palma. - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha manifestado su apoyo a un posible proyecto de ley del taxi que modifique el reglamento que regula este sector y el de los vehículos de transporte con conductor (VTC) aprobado por el Govern hace un mes.

"Estamos dispuestos a apoyar el decreto si lo presentan sin ninguna otra consideración, sin cosas de otros socios", ha dicho este miércoles el portavoz del PSIB, Iago Negueruela, en referencia a posibles peticiones de Vox.

Igualmente, los socialistas presentarán este jueves enmiendas al proyecto de ley de proyectos estratégicos, que está en tramitación en el Parlament, para introducir los cambios que pide el sector del taxi.

Este miércoles el portavoz del PSIB ha comparecido después de la Junta de Portavoces junto con el presidente de Taxis-Pimem, Biel Moragues, y del secretario de la CAEB, Florián Talaya, quienes han reclamado cambios en el reglamento para "solucionar las cosas que han quedado en el aire".