El PSIB apunta a Galmés como "el gran responsable" del supuesto uso privado de coches oficiales por parte de Bestard

La portavoz del grupo socialista en el Consell de Mallorca, Catalina Cladera, en declaraciones - PSIB

PALMA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en el Consell de Mallorca ha exigido explicaciones inmediatas al presidente insular, Llorenç Galmés, por el supuesto uso personal de coches oficiales de la institución por parte del vicepresidente, Pedro Bestard.

Para la formación, Galmés es "el gran responsable" de esta situación que, a su entender, representa un "uso ilegítimo de recursos públicos" que "ni Bestard ni nadie de su formación han desmentido".

La portavoz socialista, Catalina Caldera, ha subrayado que este hecho "no es un episodio aislado, sino la consecuencia directa de la permisividad de Galmés" que, ha criticado, "ha abierto las puertas del Consell a la extrema derecha y gobierna como un solo cuerpo con ella".

"Galmés es quien nombró a una consellera de Hacienda que luego fue condenada por alzamiento de bienes, quien mantiene una portavoz que cobra dos suelos públicos a la vez y quien ahora permite que su vicepresidente utilice los coches oficiales como si fueran suyos", ha sostenido.

A su entender, el presidente insular forma parte del problema porque "él lo ha creado y lo tiene que resolver". "No puede esquivar su responsabilidad ni mirar hacia otro lado", ha reclamado Cladera.

Por ello, los socialistas han registrado una petición formal para que el gobierno insular facilite todos los informes, registros de salida y entrada, autorizaciones y documentación interna relacionada con el uso de vehículos oficiales por parte de Bestard.

"Por salud democrática es necesario que la institución exija a Bestard la restitución de todos los gastos que ha provocado este uso ilegítimo de los recursos del Consell", ha dicho la socialista, quien ha considerado que "no basta con pedir una aclaración para dar por cerrada esta crisis".