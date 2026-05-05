El PSIB apunta que si Prohens acepta las enmiendas sobre los centros comerciales "acabará con el pequeño comercio"

Reunión de representantes de Pimeco, Afedeco y PSIB para analizar las enmiendas sobre los centros comerciales. - EUROPA PRESS

PALMA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha pedido a la presidenta del Govern, Marga Prohens, que "frene" la enmienda de Vox a la ley de proyectos estratégicos sobre la ampliación de los centros comerciales y ha advertido que, de no hacerlo, "asumirá las consecuencias que es acabar con el pequeño y mediano comercio" de Baleares.

Así lo ha asegurado el portavoz del PSIB en el Parlament, Iago Negueruela, después de que su grupo parlamentario haya mantenido este martes una reunión con los representantes de Pimeco y Afedeco para analizar esta modificación legislativa.

Así, ha señalado que comparten con las patronales del comercio un posicionamiento "crítico" con la manera de legislar del Govern, puesto que ha afirmado que "no tenían ninguna noticia" de esta iniciativa.

De este modo, ha reivindicado que los socialistas han estado al frente del Govern y "jamas se les ocurriría" hacer este cambio normativo "sin hablar con las patronales baleares".

"Prohens habla todo el rato del comercio de aquí y la gente de aquí, pues ni una palabra para las empresas de toda la vida y los que han levantado la comunidad. Para las empresas y las inversiones de fuera alfombra roja y cero transparencia para las empresas de aquí", ha señalado.