El PSIB califica de 'fake' el informe solicitado por el Govern del tope al alquiler y Mateo defiende a los expertos

PALMA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PSIB Mercedes Garrido ha considerado que el informe encargado por el Govern sobre la limitación de los precios del alquiler "es 'fake' y está solicitado para que le den la razón" al Govern.

Así lo ha criticado la socialista en el pleno de este martes, ante lo que el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha defendido la credibilidad de dicho informe, elaborado por dos expertos de la Universidad Rovira i Virgili.

"Lo que era 'fake' fue prometer 14.000 viviendas de precio asequible como hizo el anterior Govern y no construir ni una", ha criticado Mateo, haciendo referencia también a las mascarillas 'fake' que compró el anterior Ejecutivo "y que dejó tiradas y sin usar en un almacén".