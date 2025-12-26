El PSIB califica de "fracaso" el plan de contingencia para el invierno del Consell de Mallorca para personas sin hogar

La portavoz adjunta del PSIB en el Consell de Mallorca, Sofía Alonso. - PSIB

PALMA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha apuntado que el plan de contingencia invernal del Consell de Mallorca para atender a las personas sin hogar es un "fracaso".

De esta manera se ha pronunciado la formación ante la gestión de las puntas de demanda del servicio de inclusión social, en el tercer invierno de la legislatura del presidente del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), Guillermo Sánchez, y el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés.

En un comunicado, los socialistas han indicado que este plan trata de atender a las personas sin hogar que en pleno invierno no disponen de un lugar digno donde refugiarse de las bajas temperaturas y de la lluvia.

Así, han criticado que el Consell de Mallorca hace cerca de un mes que anunció el plan de contingencia de invierno para las personas en situación de sinhogarismo. "Un plan que, a pesar de los titulares y las fotografías institucionales, no da respuesta a la realidad actual, con más personas que viven en la calle que nunca y prácticamente los mismos recursos de siempre", han alegado.

El PSIB ha advertido que, desde hace años, el número de personas que duermen en la calle en Mallorca "no ha dejado de crecer", tanto en volumen como en "diversidad de perfiles", puesto que ahora son personas trabajadoras pobres, mujeres, jóvenes, personas mayores y personas con problemas de salud mental.

"La situación es mucho más compleja que hace una década pero el Consell aplica un protocolo casi idéntico, con una oferta de plazas estancada y sin una apuesta presupuestaria clara", ha recalcado la consellera insular del PSIB Sofia Alonso.

Por eso, ha censurado que, mientras el Consell y el IMAS hablan de reforzar recursos, en realidad "no se han incrementado de manera significativa ni las plazas estructurales, ni los equipos profesionales", y ha reprochado que las supuestas plazas de refuerzo son "temporales, insuficientes y condicionadas a episodios puntuales de frío extremo".

Mientras tanto, ha destacado que cada noche hay personas que "duermen en la calle" porque "no hay alternativas reales o adecuadas a su situación".

"Es indignante que el IMAS afirme que ninguna persona duerme en la calle pero la realidad muestra centenares de personas que se encuentran en esta situación", ha relatado Alonso, al tiempo que ha acusado a Sánchez y Galmés de "manipular la realidad".

"Especialmente preocupante es que se presente como gran novedad un programa piloto de solo cinco plazas para jóvenes, una cifra absolutamente insuficiente ante el aumento del sinhogarismo juvenil. Cinco plazas no son una política pública, son un gesto simbólico que no resuelve el problema de fondo", ha subrayado.

En ese mismo sentido, ha sostenido que por si la gestión de los servicios de inclusión del IMAS "no fuera deficiente", el Consell de Mallorca ha convertido las visitas institucionales a los albergues en "una estrategia de marketing a mayor gloria de Galmés, que se hace fotos sin fin y sin vergüenza, mientras que los modelos de atención no avanzan, no despliega de manera decidida el 'Housing First', no amplía la red de vivienda social con apoyo, ni garantiza itinerarios estables de inclusión".

Alonso ha puntualizado que las personas que viven en la calle "no necesitan anuncios ni fotos", sino que "necesitan más plazas dignas, más profesionales, más presupuesto y un cambio de modelo valiente". "Con las temperaturas bajando y una realidad social cada vez más dura, el Consell no puede esconder la falta de acción detrás de gestos meramente simbólicos", ha mantenido.

El PSIB ha hecho un llamamiento a "enderezar" la política social del Consell de Mallorca, ya que es su "principal competencia". Por eso han pedido que se doten los servicios a la altura de la "emergencia que se vive" y no "planes reciclados que llegan tarde y mal".

"Ya se sabe que Galmés vive de las fotos que se hace y de echar la culpa a los otros cuando la responsabilidad que ha asumido como presidente le supera", ha rematado la consellera insular.