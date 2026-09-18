El PSIB de Calvià critica que PP y Vox gobiernan "a espaldas" de los trabajadores y de los vecinos

PALMA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSIB de Calvià ha criticado la "falta de diálogo y cercanía" de PP y Vox, ya que considera que los conflictos con distintos colectivos de trabajadores y la "ausencia de escucha" a los vecinos a la hora de planificar las inversiones reflejan una manera de gobernar que "prescinde de las personas afectadas".

La portavoz socialista en el municipio, Nati Francés, ha afirmado este viernes en un comunicado que la cercanía "se demuestra escuchando, dando respuestas y buscando soluciones" y ha asegurado que PP y Vox han convertido el Ayuntamiento en una institución "cada vez más alejada de la gente".

La formación ha recordado que los socorristas convocaron una huelga en agosto tras denunciar el trato recibido por parte del Ayuntamiento y reclamaron mejoras en sus condiciones laborales y en el servicio. Además, entre sus quejas figuraban "deficiencias en las torres de vigilancia y en las comunicaciones de emergencia".

Para los socialistas, la respuesta del gobierno municipal, que calificó de "irresponsable" la convocatoria, "evidencia su incapacidad para encauzar el conflicto desde el diálogo".

A estas protestas, añade la formación política, se suma la advertencia de UGT de convocar movilizaciones por el retraso del acuerdo laboral en Calvià. Para el PSOE, este nuevo aviso refleja el "deterioro del diálogo" con la representación de los trabajadores y la necesidad de desbloquear las negociaciones.

El sindicato SPPME-Baleares también ha denunciado que la negociación del nuevo acuerdo de funcionarios acumula "más de dos años" sin una propuesta económica global "suficientemente detallada".

Francés ha indicado que PP y Vox "no pueden esperar" a que los trabajadores tengan que movilizarse para "atender sus demandas". "Cuando distintos colectivos denuncian que no se les escucha y que los compromisos no se cumplen, el gobierno municipal debe asumir su responsabilidad".

El PSOE advierte de que esta "falta de diálogo" también se extiende a la relación con los vecinos y reprochan al ejecutivo municipal que "impulse inversiones y actuaciones sin una participación vecinal efectiva que permita conocer las necesidades de cada zona e incorporar propuestas antes de decidir los proyectos".

Por su parte, el candidato socialista a la alcaldía, Alfonso Rodríguez, se ha comprometido a abrir "una nueva etapa de cercanía, participación y rendición de cuentas después de las próximas elecciones municipales". "Calvià volverá a tener un Ayuntamiento cercano, que escuche antes de decidir y que rinda cuentas ante sus vecinos", ha asegurado.