El PSIB de Calvià reclama una comisión de investigación sobre las compras del Hostal Colón y el Hotel Teix

Archivo - Hotel Teix de Magaluf. - AYUNTAMIENTO DE CALVIÀ - Archivo

PALMA 20 May. (EUROPA PRESS) -

El PSIB de Calvià ha registrado una petición para la creación de una comisión de investigación sobre las compras del Hostal Colón de Peguera y del Hotel Teix de Magaluf, tras las informaciones publicadas en las que se apunta a la posible implicación de una sociedad participada por el exregidor del PP.

Los socialistas han calificado como "grave" esta información y han optado por esta solicitud al comprobar que el equipo de gobierno de PP y Vox "no ha tomado ninguna iniciativa para esclarecer lo sucedido", según ha explicado el PSIB en un comunicado .

El PSIB han señalado que el Ayuntamiento de Calvià "no puede mirar hacia otro lado" ante unos hechos que habrían generado una "enorme preocupación" entre la ciudadanía y que requieren de la "máxima transparencia institucional".

La portavoz del PSIB en el Consistorio, Nati Francés, ha asegurado que, después de días a la espera de que el equipo de gobierno actuara y pusiera en marcha esta comisión, han decidido "tomar la iniciativa" porque "la ciudadanía merece respuestas y conocer toda la verdad" sobre las operaciones de compra del Hostal Colón y del Hotel Teix.

Asimismo, ha subrayado que lo que se conoce hasta ahora exige "luz y taquígrafos". En este sentido, ha defendido que la transparencia "no puede depender de la presión mediática, ni de la oposición", sino que debe ser "una obligación de cualquier gobierno democrático".

Por eso, han preguntado a Vox sobre cuál será su posición ante esta petición, puesto que han reivindicado que si Vox quiere que la ciudadanía tenga acceso a toda la información y conocer qué ha sucedido realmente con estas operaciones, "debe facilitar la creación de esta comisión de investigación". "De lo contrario, se entenderá que intentan proteger un escándalo que afecta a sus socios de gobierno", ha afirmado Francés.

El PSIB de Calvià ha insistido en que el municipio merece un gobierno que "no oculte nada a sus vecinos" y recalca que impulsará "todas las iniciativas necesarias para garantizar la transparencia y depurar responsabilidades políticas si las hubiera".

No obstante, han advertido que los servicios jurídicos del partido no descartan emprender acciones judiciales una vez el equipo de gobierno aporte todas las explicaciones y documentación relativa a ambas operaciones.

La propuesta registrada por el PSIB de Calvià será debatida durante el pleno ordinario del mes de mayo, donde PP y Vox deberán posicionarse públicamente sobre si quieren "esclarecer lo sucedido" o "bloquear cualquier intento de transparencia".