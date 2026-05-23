El PSIB carga contra Prohens tras su reelección al frente del PP y la acusa de provocar una "pérdida de libertades"

La presidenta del PP de Baleares, Marga Prohens, en el XVII Congreso autonómico del partido. - PP

PALMA 23 May. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha cargado contra Marga Prohens después de ser reelegida al frente del PP de Baleares y la ha acusado de provocar una "pérdida de derechos y libertades" durante sus tres años como presidenta del Govern.

De este modo ha reaccionado el portavoz de los socialistas, Rubén Castro, a la proclamación de Prohens, con el 99,93% de los votos, en el XVII Congres autonómico de los 'populares' celebrado este sábado en Palma.

Los socialistas, en un comunicado, han considerado que el discurso realizado por Prohens ha simbolizado "todo aquello que ha supuesto su Govern en estos tres años de engaños, de promesas incumplidas y de pérdida de derechos y libertades".

Un "tiempo perdido", ha dicho Castro, en el que se ha hecho "todo lo contrario" a lo que se prometió y no se ha puesto solución a problemas como el de la vivienda, la sanidad o la dependencia. Por contra, ha sostenido, "solo se ha actuado a favor de los intereses de los más poderosos y para atender los delirios de sus socios de Vox".

También ha acusado a Prohens de provocar "una pérdida de calidad de vida" de los ciudadanos al permitir una "devaluación" del sistema de salud pública, "que ha acelerado su deterioro", o del sistema de dependencia, con el que "han demostrado que la dignidad de las personas mayores es un coste y no un derecho".

Por lo que respecta a la crisis de la vivienda, el portavoz del PSIB ha considerado que durante esta legislatura "ha primado la mercantilización y el negocio por delante de las necesidades de la población".

"Es un negocio solo para grandes especuladores y para grandes inversores extranjeros, pero para nada es un derecho para los residentes de estas islas", ha criticado.

Tampoco se ha mostrado conforme con la política turística del Govern, al que ha acusado de "no hacer nada para frenar la masificación" y apostar por "políticas expansionistas" que abocan al archipiélago a alcanzar los 20 millones de turistas anuales.

A todo ello se le suma, ha zanjado, el "ataque a las raíces y lengua propia de Baleares" que Prohens habría permitido". "El PP ha ido rebajando derechos y poniendo en peligro un uso normalizado del catalán a causa de las obsesiones y presiones de Vox", ha concluido.