PSIB y CCOO ven "urgente" abordar la saturación subiendo ITS y canon de agua, y creando impuesto a los 'rent a car'

PALMA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSIB-PSOE y CCOO ven "urgente" abordar la saturación turística subiendo el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) y el canon de agua, y creando un impuesto a los 'rent a car'.

En nota de prensa, el PSIB ha informado que este lunes se ha reunido con CCOO y tanto el partido como el sindicato han coincidido en la necesidad de tomar medidas "valientes" y de carácter "urgente" para avanzar contra la saturación turística en Baleares.

Así PSIB y CCOO han valorado positivamente las propuestas socialistas para subir el ITS y el canon de saneamiento para los grandes consumidores de agua. También se han mostrado de acuerdo con la creación de un nuevo impuesto a los coches matriculados fuera de las islas y se ha informado de la iniciativa socialista para prohibir el alquiler turístico en pisos plurifamiliares en todo las islas.

La reunión, mantenida este lunes en la sede del PSIB, también ha servido para hacer patente la necesidad de tomar medidas de forma "urgente", antes del inicio de la próxima temporada turística, y romper así la situación de "bloqueo" provocada por el Govern de Marga Prohens, que, según han lamentado desde el PSIB y CCOO, hace más de un año que anuncia medidas que no llega a poner en marcha.

A la reunión mantenida esta jornada han asistido la vicesecretaria general del PSIB y secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, el secretario de Ideas y Programas y portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista, Marc Pons y el secretario de Economía y Financiación del PSIB-PSOE, Llorenç Pou; por parte de Comisiones Obreras, la delegación ha estado encabezada por el secretario general de CCOO en Baleares, José Luis García, que ha estado acompañado por la secretaria de Modelo Económico, Ocupación y Transiciones del sindicato, Mariàngels Aguiló.

Al acabar la reunión, los socialistas han podido constatar la coincidencia de análisis de la situación con CCOO, del mismo modo que lo hizo con Pimem en la reunión del pasado viernes.

En este sentido, el PSIB-PSOE continuará trabajando con los agentes económicos y sociales, para explicar la agenda de los socialistas y poner en marcha medidas que, a su juicio, no pueden dilatarse más, para avanzar, cuanto antes mejor.

En fechas próximas, el PSIB-PSOE tiene previsto continuar la ronda de reuniones con UGT y CAEB.

Hay que recordar que, de acuerdo con las propuestas de resolución aprobada entre PSIB y PP en el Parlament después del Debate de Política General, el Govern tiene que convocar, antes de que acabe el año, la mesa de Diálogo Social, para debatir estas propuestas, sobre las cuales el PSIB ya se ha manifestado a favor de poner en marcha tan pronto como sea posible.