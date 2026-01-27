El PSIB celebra la regularización de migrantes y pide a Prohens que aclare "si prefiere que sigan viviendo sin derechos"

Archivo - La portavoz del PSIB en el Parlament, Pilar Costa, interviene durante el segundo día del Debate de Política General de la legislatura en el Parlament de Baleares, a 5 de octubre de 2022, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSIB-PSOE ha celebrado la regularización extraordinaria de cerca de 500.000 personas migrantes que este martes aprobará el Consejo de Ministros y ha pedido a la presidenta del Govern, Marga Prohens, que aclare "si prefiere que sigan viviendo sin derechos".

Los socialistas, en un comunicado, han criticado la postura "racista" mantenida por la líder del Ejecutivo autonómico, quien ha alertado de que la medida generará "un nuevo efecto llamada" a Baleares y ha considerado que "premia la entrada irregular, alienta a las mafias que se lucran de la desesperación e ignora la capacidad de integración en la sociedad".

"Prohens debería aclarar si prefiere que estas personas continúen viviendo sin derechos, que continúen siendo víctimas de explotación laboral o que se vean condenadas a la economía sumergida", ha señalado el partido.

La diputada del PSIB en el Parlament Pilar Costa ha considerado que las palabras de Prohens referentes al efecto llamada son "una nueva mentira" dado que la regularización "tiene una limitación temporal".

"No queremos convertirnos en Estados Unidos, con una política trumpista que está dividiendo a familias en muchos lugares del país. Tenemos un PP cada vez más escorado a la derecha por el miedo que tienen a la subida de Vox en las encuestas, por lo que proponemos que se de seguridad jurídica a las personas que ya viven entre nosotros y de las cuales muchas ya están trabajando", ha subrayado la socialista.

Costa ha lamentado que el PP, pese a que votó a favor de la iniciativa legislativa popular (ILP) de la que surge esta medida, "siempre se posicione en contra de garantizar derechos a la ciudadanía".