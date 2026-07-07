El PSIB celebra la suspensión de la derogación de la ley de memoria y pide a Prohens que la aplique

Archivo - El portavoz del grupo parlamentario socialista del Parlament, Iago Negueruela. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSIB en el Parlament, Iago Negueruela, ha celebrado este martes la admisión a trámite por parte del Tribunal Constitucional del recurso del Gobierno central contra la derogación de la ley de memoria y la suspensión de la liquidación de la norma.

Negueruela ha recordado que los socialistas ya defendieron que se trataba de una medida injusta, "que el Govern no tendría que haber adoptado nunca", pero prefirió hacer "una cesión más a Vox".

En un comunicado el PSIB ha exigido al Ejecutivo autonómico "que cumpla" con esta norma, puesto que "es plenamente vigente".

Esto supone, según ha indicado el portavoz socialista, que el Govern tiene que hacer cumplir la ley "en toda su extensión" y por tanto tiene que "tramitar todos aquellos procedimientos que el PP estaba dejando en un cajón".

"Los tiene que poner en marcha y tiene que hacer cumplir una ley que hoy el Constitucional dice que, de momento, es plenamente vigente en nuestras Islas", ha reiterado.

Los socialistas han recordado que ya advirtieron en el Parlament que el Ejecutivo autonómico se vería obligado a recuperar la ley de memoria democrática, "y a pesar del ignominioso pacto con Vox, estarán obligados a aplicarla".

Para el PSIB, la suspensión de la derogación supone "una victoria para las víctimas y para la memoria democrática y colectiva". Igualmente, han instado a Prohens a cumplir con el compromiso inicial de no derogar la norma.

Por su parte, la vicesecretaria del PSIB y candidata a la presidencia del Govern, Rosario Sánchez, ha expresado en sus redes sociales que la decisión del Constitucional supone "una gran victoria de las víctimas del fascismo, de la democracia y de la memoria colectiva", a la vez que también es "una derrota para Prohens y los ultras, que quieren la nuestra historia" y ha hecho válida la reivindicación de que "la memoria democrática no se toca".