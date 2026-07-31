El PSIB censura la "capacidad destructora" de la nueva ley del litoral por promover la "actividad económica desmedida"

La candidata del PSIB a la presidencia del Govern, Rosario Sánchez, y la candidata del PSIB al Consell de Mallorca, Amanda Fernández. - EUROPA PRESS

PALMA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSIB a la Presidencia del Govern, Rosario Sánchez, ha asegurado este viernes que la nueva ley del litoral impulsada por el Ejecutivo autonómico tiene una "gran capacidad destructora" y constituye "el mayor instrumento de desprotección del litoral" al considerar que prioriza la actividad económica y el interés privado sobre el general.

Según ha señalado en una rueda de prensa, la normativa permitirá implantar nuevas actividades e instalaciones de servicio en playas de especial protección, además de favorecer, a su juicio, la proliferación de chiringuitos y su permanencia durante toda la vigencia de las concesiones.

La socialista ha calificado la ley de "perversa" porque, según ha sostenido, "parece que promueve una cosa pero, en su desarrollo, permite la contraria".