El PSIB censura el coste "injustificable" del segundo cinturón de Palma y acusa a Galmés de una gestión "irresponsable"

Archivo - El secretario general de la Agrupación Socialista de Sóller y portavoz del Ayuntamiento, Jaume Mateu, - PSOE-PSIB - Archivo

PALMA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha criticado el incremento "injustificable" del coste del primer tramo de las obras del segundo cinturón de Palma, un gasto que, según señala el partido, ha pasado de 110 millones de euros proyectados en 2024 a 350 millones.

Los socialistas consideran que este aumento del 218% es "absolutamente injustificable" y, según han señalado este jueves en un comunicado, confirma "la despreocupación" con la que el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, "trata los recursos públicos".

El conseller socialista Jaume Mateu ha afirmado que "no hay ningún cambio sustancial en el proyecto" que explique este incremento de costes y ha añadido que la manera de gobernar de Galmés pasa por "inflar presupuestos y regalar recursos públicos a empresas privadas".

En este sentido, Mateu ha recordado "los 103 millones de euros", que asegura, Galmés "regaló a Tirme sin ninguna necesidad ni justificación". "No es un error puntual: es un patrón de mala gestión", ha advertido.

El grupo socialista también ha criticado el carácter "profundamente electoralista" de la presentación de las obras del segundo cinturón, que tuvo lugar este miércoles, y en la que el PP reunió al presidente del Consell, a la presidenta del Govern, Marga Prohens, y al alcalde de Palma, Jaime Martínez.

"Tres presidentes para hacerse una foto y presentar un proyecto que ya conocíamos y que ahora, además, triplica el coste inicial. Es una escenificación pensada para hacer campaña, no para informar a la ciudadanía", ha señalado Mateu.

El conseller socialista ha recordado que el proyecto presentado en 2024 ya incluía el túnel, las rotondas, el bulevar y las conexiones ciclistas, y que la versión actual "no incorpora ningún elemento estructural que justifique un incremento tan extraordinario del presupuesto".

EL PSIB ha anunciado que solicitará toda la documentación técnica y económica del proyecto para "aclarar las causas reales de este incremento y para garantizar que los recursos públicos se gestionen con rigor, transparencia y responsabilidad".