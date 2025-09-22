El PSIB considera que el conflicto entre Vox y Ribas es un "problema de Vox y PP" por gobernar con "tránsfugas"

El portavoz del PSIB en el Parlament, Iago Negueruela, interviene en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

PALMA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha manifestado que el conflicto abierto entre Vox y su antigua diputada en el Parlament Idoia Ribas es un "problema" de Vox pero también del PP por sostener la gobernabilidad de Baleares con "tránsfugas y diputados no adscritos".

Así lo ha afirmado el portavoz socialista en la rueda de prensa previa al pleno que se celebrará este martes, al ser preguntado por las acusaciones de la parlamentaria sobre el posible desvío de fondos del Grupo Parlamentario de Vox a la fundación Disenso --presidida por el presidente de Vox, Santiago Abascal--.

En ese sentido, ha alegado que ve "normal" que los grupos parlamentarios destinen parte del dinero que reciben de las subvenciones al partido y ha aclarado que tendrán que ser los organismos de control los que digan si estas transferencias están "bien justificadas".

De este modo, ha aseverado que tendrá que ser la propia Ribas quien demuestre estas acusaciones pero ha remarcado que en el PSIB "no van a hablar con tránsfugas".