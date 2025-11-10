El PSIB crea un grupo sectorial para plantear alternativas al "desmantelamiento de la sanidad pública" del Govern

PALMA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha constituido este lunes el grupo sectorial de salud, un espacio de debate y análisis de representantes, simpatizantes y expertos externos al partido, para trabajar conjuntamente la alternativa para 2027 ante el "desmantelamiento de la sanidad pública" del que han acusado al Govern.

La reunión la ha presidido la secretaria de Salud del PSIB, Maria Antònia Font, quien ha destacado la importancia de que este grupo sea "representativo de todos los sectores sanitarios", puesto que lo conforman "más de 50 profesionales de las cuatro islas", según ha explicado el PSIB en un comunicado.

El grupo será coordinado por Iván Oña y el objetivo es hacer una diagnosis de la situación actual de la sanidad en Baleares, además de definir las "soluciones compartidas, trabajadas y rigurosas en la mala gestión del PP", con el fin de "reforzar una sanidad pública maltratada" por el Ejecutivo de la presidenta, Marga Prohens.

En concreto, los socialistas han advertido que en las últimas semanas se han cerrado diferentes Unidades Básicas de Salud por las tardes, como es el caso de Badia Gran en Llucmajor, Santa Margalida y Bunyola, lo que deja a 24.000 ciudadanos con una "restricción del servicio".

Además, los socialistas han mencionado el "escándalo" de las ambulancias con una inversión de 56 millones de euros, que ha requerido el desmontaje de los vehículos para que puedan ser conducidos por el personal actual y los trabajadores que avanzan que "no las quieren conducir". Por otra parte, han censurado que la Conselleria de Salud "no haya dado ninguna explicación, ni asunción de responsabilidad".

"Mientras tanto, las listas de espera no dejan de incrementarse. Ahora mismo, hay un total de 92.000 personas en lista de espera, con más de 15.800 personas a la espera de una operación, 3.000 pacientes más que hace un año. También hay 3.000 personas que esperan más de seis meses por una operación y el tiempo medio de espera ha pasado de 95 a 105 días", han puntualizado.

Asimismo, han incidido en que el Área de Salud de Ibiza y Formentera está especialmente "dejada de lado" por el actual Govern, con un director contratado "a dedo" del que "piden la dimisión 22 jefes de servicio" y con el caso del helicóptero de Can Misses "sin poder volar en horario nocturno", por el "retraso" en la reparación del sistema lumínico para poder aterrizar de noche, al haberse roto por el impacto de un rayo.

Los socialistas han extendido su "preocupación" al cribado del cáncer de mama, en vista de lo que ha ocurrido en "otras comunidades autónomas gobernadas por el PP". En el caso de Baleares, han afirmado que los datos de 2024 "todavía no se han hecho públicos", mientras que los de años anteriores son "parciales".

"Hay que tener en cuenta que la información actualizada es básica para transmitir seguridad a las mujeres pacientes de la sanidad pública", han subrayado.

Al mismo tiempo han destacado otro de los "grandes fracasos" del Govern como es el departamento de Salud Mental, en el que Prohens prometió 40 psicólogos para los centros de salud, que "se han quedado finalmente en 16 psicólogos que no tienen la titulación requerida".

"Todo ello, supone un debilitamiento constante de la sanidad pública para ir favorecer a la sanidad privada, como ha hecho el PP siempre que ha gobernado", han sostenido.

Ante esto, el PSIB empieza a plantear la alternativa para 2027 con el objetivo de "poner solución a cada uno de estos problemas que ha creado o empeorado el Govern", con una hoja de ruta que "priorice una sanidad pública de calidad, próxima al ciudadano y con una atención de máxima excelencia".