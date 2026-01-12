El PSIB crea un grupo para trabajar en propuestas para afrontar la saturación turística y mejorar condiciones laborales

Archivo - Decenas de personas durante una manifestación contra la masificación turística y por la vivienda digna, entre el Parc de ses Estacions y la plaza de España, a 25 de mayo de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

El PSIB-PSOE ha creado un grupo sectorial de modelo económico, transformación y nuevos derechos digitales, integrado por medio centenar de integrantes del partido y expertos en diferentes ámbitos, para trabajar en propuestas para afrontar la saturación turística, mejorar las condiciones laborales o hacer frente a los retos de la inteligencia artificial (IA).

El grupo, constituido la tarde de este lunes, buscará articular propuestas que se conviertan en "una alternativa real" de cara a 2027 a las "políticas ultraliberales y de recorte de derechos" del PP.

Los integrantes del grupo, procedentes de las cuatro islas del archipiélago, debatirán en las próximas semanas unas propuestas que pretenden "abrazar todos los aspectos que deben contribuir a un bienestar mayor de la ciudadanía", ha informado el PSIB en un comunicado.

Los principales objetivos serán construir un diagnóstico compartido, recoger propuestas concretas de transformación, fortalecer las alianzas sociales y económicas, situar al partido como "fuerza líder del futuro económico de Baleares" y hacer frente al "descontrol y falta de actuación contra la saturación turística que permite el Govern de Prohens y que sufre toda la ciudadanía".

Para ello, los socialistas debatirán sobre los límites que se deberían imponer para superar esta situación y garantizar un futuro "más sostenible, con menos plazas turísticas y más valor añadido".

Otro eje de trabajo será el laboral, entendido como una política económica para "transitar del trabajo precario al trabajo digno" y teniendo en cuenta retos como el de los fijos discontinuos y la precariedad laboral ante la crisis de la vivienda.

Además, se pondrá sobre la mesa los retos relacionados con las nuevas tecnologías y la IA ante el convencimiento de que es necesario "anticiparse, y no reaccionar" a las implicaciones que tendrá en el mercado de trabajo, la justicia social o la transición económica y energética.

Todo el debate se estructurará bajo la coordinación de la regidora del Ayuntamiento de Manacor y exconsellera insular, Maria Antonia Truyols, y el diputado en el Parlament Àlex Pitaluga. La primera dirigirá los aspectos relacionados con la financiación, mientras que el segundo se encargará de las propuestas sobre turismo y actividades económicas.

Durante las próximas semanas está previsto que los miembros del grupo se reúnan con expertos de la economía y el ámbito laboral como asociaciones empresariales, sindicatos, académicos y clústers económicos para hablar de cuestiones como la competitividad, la innovación y la sostenibilidad.