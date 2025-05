El PSIB cree que Prohens "no es de fiar" y que "no sabe" llegar a acuerdos ni tomar medidas

PALMA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSIB en el Parlament, Iago Negueruela, ha resumido los dos años de Govern de Marga Prohens en que la presidenta "no es de fiar" y "no es capaz de tomar medidas ni llegar a acuerdos".

"Efectivamente hay una coincidencia general en que Prohens no es de fiar, no tiene palabra", ha considerado Negueruela en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces en relación con las declaraciones de la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, quien ha dicho que el acuerdo no está cerrado y que con el PP "nunca se sabe".

Según el socialista, la líder del Ejecutivo "no tiene palabra" porque dijo que aumentaría el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) y no lo ha hecho. Además, ha criticado, "busca responsabilizar a otros".

También ha hecho referencia al acuerdo entre el Govern y la izquierda el pasado diciembre para aprobar dos decretos ley a cambio de no derogar la ley de memoria democrática, subrayando que los grupos de la izquierda cedieron en ciertas cuestiones y que los acuerdos "no son para quedarse en un día".

"El año pasado ofrecimos al PP abrir un espacio de diálogo y el PP es el que ha cerrado las puertas a los diálogos cuando es capaz de incumplir su palabra", ha reprochado.