PSIB critica el "caos" del Consell de Mallorca al conceder las plazas turísticas y afirma que arroja "sombras de dudas"

PALMA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSIB en el Consell de Mallorca, Catalina Cladera, ha advertido del "caos" que se ha vivido en el proceso de adjudicación de plazas turísticas y ha aseverado que su anulación arroja "sombras de duda".

De este modo, ha censurado la "incompetencia" del Departamento de Turismo, encabezado por el conseller insular, Marcial Rodríguez, y ha expresado su "preocupación" por la gestión que se está llevando a cabo en materia turística, según ha explicado en un comunicado.

En primer término, ha apuntado que esta comercialización "pura y dura" de plazas turísticas aumenta el número de plazas turísticas en Mallorca, "en un momento de saturación" en el que incluso las encuestas encargadas por el Govern "reclaman adoptar medidas de decrecimiento".

A pesar de las reiteradas peticiones, ni el presidente del Consell, Llorenç Galmés, ni Rodríguez han explicado en "ningún momento de dónde salen realmente las 1.500 nuevas plazas que se comercializan".

"Dicen que son de anulaciones y renuncias pero no han mostrado ningún documento que lo acredite. Por lo tanto, el departamento de Turismo ha incrementado las dudas sobre la naturaleza de los procesos, ya que ha habido tres convocatorias anuladas lo que demuestra una inseguridad jurídica absoluta", ha manifestado.

Cladera ha afirmado que "desconfía" de unos procesos en que las plazas se adjudicarían por "riguroso orden de registro" de las peticiones de compra, por lo que ha insinuado "no les gustaría pensar que la anulación se pudiera relacionar con algún caso en concreto que se haya quedado sin plazas".

Así, ha recordado "casos polémicos" como el de los agroturismos Sa Vinya, del militante del PP Jaume Porsell, o el de sa Talaia Blanca, vinculado a la familia del socio de gobierno del PP a Santa Margalida, Joan Monjo.

"La trayectoria de Rodríguez hace levantar todas las sospechas ante este caso, con dos años sin ninguna acción definida en su gestión, y multitud de problemas de personal, destituciones, trabas y anuncios de acciones que después no se llevan a cabo, como los planes de choque contra los alojamientos ilegales o los acuerdos de papel mojado con portales comercializadores de viviendas turísticas", ha resaltado.

Además, ha argumentado que la gestión de los procesos puestos en marcha ha sido "nefasta", puesto que el pasado mes de julio se tuvo que suspender y volver a convocar el proceso para las 500 plazas turísticas en establecimientos ubicados en edificios protegidos.

"Ahora se suspende también el procedimiento para adjudicar las 1.500 plazas nuevas, hecho que alimenta todavía más las dudas sobre las excusas aportadas. Rodríguez dice que son problemas informáticos pero en el PSIB se sospecha que pueda haber intereses o personas interesadas, que no han visto atendidas sus demandas", han apuntado.

En ese sentido, ha recriminado que Rodríguez anunció hace dos meses que abrirían esta venta de plazas y, en todo este tiempo, ha sido "incapaz" de organizar un "proceso digno".

Finalmente, Cladera ha lamentado la "falta de acción" en la lucha contra la oferta turística ilegal contra la que ha sostenido que "tampoco se ha hecho nada, solo anuncios, pero no se ven resultados". Por estos motivos, Cladera ha exigido responsabilidades y ha pedido explicaciones "claras" sobre la gestión del departamento al ofrecer "los datos que corresponden".