El PSIB critica la "falta de transparencia" sobre la situación de los acuíferos de Menorca

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MENORCA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada PSIB Carol Marquès ha criticado la "falta de transparencia" del Govern sobre la situación de los acuíferos de Menorca y, especialmente, sobre la masa de agua de Maó, que llegó a descender hasta el 23 por ciento, el nivel más bajo de su historia, entrando en situación de alerta por sequía.

Marquès ha recordado que, mientras el Ejecutivo autonómico "minimizaba la situación", las reservas hídricas de Menorca cayeron hasta el 33 por ciento durante el mes de agosto, el mínimo histórico, y otros cinco municipios, además de Maó, se vieron obligados a aplicar restricciones.

La diputada también ha cuestionado la recuperación de 17 puntos de la masa de agua de Maó en apenas tres meses, después de un verano sin lluvias y con la "máxima presión de consumo". Mientras tanto, el resto de las masas de agua continúan disminuyendo.

Por este motivo, ha puesto en duda las explicaciones ofrecidas por el Govern y le ha planteado sus reticencias al conseller del Mar y el Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, para saber si considera posible que los datos de las reservas hídricas de septiembre en esta masa de agua podrían responder a las lluvias del mes de enero. Además, ha sugerido si esta aparente recuperación podría estar relacionada con la entrada de agua salada en el acuífero.

En este sentido, Marquès ha lamentado que Lafuente no le haya facilitado los análisis que solicitó por escrito desde 2023. En su lugar, la remitió a consultar la información de la página web del Govern, donde los datos disponibles sobre la calidad del agua corresponden únicamente al periodo comprendido entre 2013 y 2018.

"Pedir datos actualizados de los últimos años y que te remitan a información de hace más de ocho años no se puede definir precisamente como transparencia", ha señalado la diputada, que considera "imprescindible" conocer qué está ocurriendo realmente con la masa de agua de Maó y si existe un proceso de salinización.

"La situación de los acuíferos es alarmante. Pero que el Govern no explique con datos qué está pasando todavía lo es más", ha advertido Marquès.

Por estos motivos, el PSIB de Menorca ha reclamado al Ejecutivo balear "transparencia, análisis actualizados, datos concretos y responsabilidades". "Después de tres años ya no bastan las suposiciones y sus soluciones es mirar al cielo y esperar a que llueva. En Menorca no solo se necesita agua, se necesita un Govern que se ocupe de ella y actúe", ha concluido.

Lafuente ha respondido que los datos de la evolución de los recursos hídricos de Menorca los elaboran funcionarios del Govern y ha resaltado que este miércoles comparecerá para explicar los datos, lo que, a su juicio, es una "transparencia total y absoluta".

Asimismo, ha criticado la "contradicción de la izquierda" al reprocharle al Govern que espere a la lluvia cuando la política hídrica en anteriores legislaturas, durante "años y años", se ha traducido en "no hacer nada".