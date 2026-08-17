El PSIB critica el "fracaso estrepitoso" del paquete de medidas del Consell para mitigar el impacto de la guerra en Irán

Archivo - La consellera socialista en el Consell de Mallorca Sofia Alonso - PSIB - Archivo

PALMA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha criticado el "fracaso estrepitoso" de las políticas sociales del Consell de Mallorca al considerar que el paquete de medidas para mitigar los efectos de la guerra en Irán es "un muro de propaganda, dejadez de las funciones y concesiones ideológicas" por derivarlo a los ayuntamientos.

La portavoz adjunta del PSIB en la institución insular, Sofia Alonso, ha señalado que el Consell ha sido "incapaz" de ofrecer una respuesta a las consecuencias de la crisis, la inflación y las dificultades para llegar a fin de mes.

El presidente del Consell, Llorenç Galmés, anunció un escudo social dotado con nueve millones de euros para mitigar los efectos de la crisis. Sin embargo, según Alonso, "el contador está a cero" y la administración insular ha derivado la responsabilidad a los ayuntamientos sin hablar con los alcaldes, un hecho que, a su entender, "demuestra que el PP ha renunciado a gobernar y ha optado por descargar el trabajo sobre otros".

De esta manera, la portavoz ha asegurado que se está imponiendo una carga burocrática a los consistorios que "llega en un momento en el que los servicios sociales municipales ya están desbordados".

Para los socialistas, a esta "dejadez" se suma a la decisión "profundamente cruel" del requisito de cinco años de residencia para acceder a ayudas, una medida "que básicamente excluye a las personas migrantes" y a personas que "por precariedad, coste de la vida o inestabilidad residencial" no se haya podido empadronar cinco años seguidos en Mallorca.

"Esta exclusión es especialmente devastadora para los colectivos más vulnerables", ha lamentado Alonso. Así, ha criticado que "el escudo social de Galmés no protege a quien más lo necesita", sino que "deja fuera aquellos para los cuales debería de existir".

Alonso ha indicado que este "fracaso" se ve también en la política residencial del Consell, dado que hay 1.300 personas esperando una plaza y el PP ha anunciado 618 nuevas "como si fuera una solución inmediata".

En esta línea, ha sostenido que "muchas" de estas plazas "aún no tienen ni proyecto redactado, otras ya existían y están ocupadas y otras solo funcionan a medias".

Finalmente, el PSIB ha destacado que el gobierno de Galmés se ha convertido en un "rehén voluntario" de Vox al preferir traspasar la presión a los ayuntamientos y aplicar filtros identitarios antes que "plantar cara a su socio".