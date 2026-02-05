PSIB critica que el Govern priorice recursos para restaurantes mientras 4.000 familias no reciben ayudas a la vivienda

Archivo - Terrazas en La Lonja, en una imagen de archivo. - RESTAURACIÓN CAEB - Archivo

PALMA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha solicitado que el Govern destine más dinero al Programa de Ayudas para el Alquiler de 2024 y 2025, porque el presupuesto habría sido "insuficiente" y más de 4.000 familias se habrían quedado fuera, por lo que han reprochado que el Ejecutivo priorice la creación de un "bono para restaurantes".

De esta manera han reaccionado los socialistas a la información de 'Diario de Mallorca', en la que se apunta a la posibilidad de que el Ejecutivo ponga en marcha una campaña de vales de descuento para este tipo de establecimientos.

En un comunicado, el PSIB ha exigido al Govern que "ponga más recursos" para atender las necesidades de acceso a la vivienda y las ayudas --financiadas por el Estado--, "ya se ha agotado", por lo que han planteado que "hace falta que el Govern se involucre más e incorpore más dinero para combatir esta emergencia residencial".

La vicepresidenta segunda del Parlament y diputada del PSIB Mercedes Garrido ha criticado que mientras cada vez hay más necesidad en materia de vivienda, puesto que ha calculado que se dejó fuera a "más de un 35% de solicitantes de las ayudas de 2024 y 2025, el Govern anuncie este "programa de bonos a la restauración", que beneficiará a "cualquier consumidor independientemente de su nivel de renta", para "dejar desatendida una necesidad capital como es el acceso a la vivienda".

Garrido ha recordado que el PSIB registró en enero una proposición no de ley (PNL) en el Parlament para instar al Govern a "incrementar considerablemente" los fondos por ayudas al alquiler de vivienda.

La propuesta de los socialistas prevé incrementar en al menos tres millones de euros cada una de estas convocatorias, a fin de llegar a "todos los solicitantes que se quedaron fuera" y han avanzado que harán lo mismo cuando se publique la correspondiente a las ayudas de 2026.

La convocatoria de ayudas al alquiler de 2024 contaba con una dotación de 9,2 millones de euros, que provenían del Plan Estatal de acceso a la vivienda y del Bono Alquiler Joven. El procedimiento era otorgar las ayudas según la orden de registro de entrada, por lo que han aseverado que "más de 4.000 familias quedaron fuera porque se agotó el crédito".

Al mismo tiempo, han recriminado la "constante falta de actuaciones" para favorecer la ciudadanía en las políticas del PP. En ese sentido, han citado que este jueves el PP ha tumbado, junto con Vox, una iniciativa del PSIB para hacer frente a la oferta turística ilegal en pisos residenciales, para mostrar, una vez más, que "solo les interesa blanquear las ilegalidades de las plataformas como Airbnb".

El diputado del PSIB Llorenç Pou ha defendido una PNL donde se instaba los inspectores turísticos a hacer un plan de seguimiento de toda la oferta turística ilegal detectada a las plataformas de comercialización durante 2026, para garantizar que "estos pisos turísticos ilegales no vuelvan al mercado a través de otra plataforma comercializadora".

Pou ha calificado de "gran hipocresía" este ejemplo "paradójico" que practica el PP, que mientras que dice que "mantendrá tolerancia cero con las ilegalidades", al mismo tiempo "rechaza aprobar medidas de control contra la oferta turística ilegal, que solo hace que multiplicar un efecto llamada a la ilegalidad".

El diputado ha alegado que el PP "no sanciona nunca", en contraposición de los expedientes sancionadores abiertos en la anterior legislatura o de los 64 millones en sanciones a las plataformas comercializadoras del Gobierno central.