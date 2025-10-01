El PSIB critica el "pasotismo total" del Consell de Mallorca en el conflicto del sector ganadero

PALMA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en el Consell de Mallorca ha criticado el "pasotismo total y la irrelevancia" de la institución insular en la medicación del conflicto generado en el sector ganadero, después de que Agama anunciara que dejaría de comprar leche a los ganaderos de Mallorca.

La portavoz socialista en el Consell, Catalina Cladera, ha acusado al presidente insular, Llorenç Galmés, y a la consellera de Promoción Económica, Pilar Amate, de "olvidar" la lucha de los trabajadores de Agama y del sector ganadero.

Esta situación, ha apuntado la formación en una nota de prensa, contrasta con las declaraciones de PP y Vox al inicio de la legislatura sobre la importancia estratégica de reforzar el producto de kilómetro cero y la soberanía alimentaria de Mallorca.

"Afirmaciones de Galmés que quedaban bien, pero que ahora están vacías de contenido ante la ausencia de respuesta del Consell cuando es más necesaria", ha dicho Cladera, quien ha calificado de "increíble" ver como "todo un sector se levanta ante el peligro real de desaparición y el Consell de Mallorca no hace ni una nota de prensa al respecto".

En esta línea, los socialistas han exigido al presidente del Consell que se ponga al frente de "una medicación eficaz" entre ganaderos, trabajadores de Agama y la dirección de la empresa para "tratar de salvar" la producción local de leche y una marca que "se ha convertido en un emblema de mallorquinidad durante décadas".

"Exigimos que el presidente haga de una vez de presidente, y no solo utilice el cargo en beneficio propio", ha apostillado Cladera, para después advertir que el anuncio de Agama de dejar de comprar leche a ganaderos de Mallorca en un plazo máximo de un año deja al sector abocado "a un futuro incierto".

Según la socialista, el Govern balear había prometido ayudas al sector y más control para garantizar porcentajes de producto local a los establecimientos turísticos. "Ante los incumplimientos flagrantes de las promesas y la falta de palabra dada del Govern, tampoco hemos escuchado a Galmés decir ni una palabra a favor del sector", ha criticado.

A su criterio, la institución insular tendría que estar gestionando las competencias de Agricultura en la Isla desde el inicio de la legislatura, pero Galmés "no ha movido ni un dedo" para completar la transferencia.

"No tiene ningún sentido que los cargos del PP visiten ferias de ganaderos y se hagan fotos con animales para hacer ver que defienden los oficios y la tradición de nuestra tierra, y que después no hagan absolutamente nada cuando este sector clama por su supervivencia", ha concluido la portavoz.