El PSIB critica que Prohens defienda en Bruselas las medidas de sostenibilidad que rechaza en Baleares

PALMA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del PSIB en el Parlament, Marc Pons, ha lamentado este miércoles que mientras la presidenta del Govern, Marga Prohens, defiende medidas de sostenibilidad en Bruselas, el PP es incapaz de votar ninguna medida que contribuya a combatir los principales problemas que sufren las Islas, como son el acceso a la vivienda o la saturación derivada de la masificación turística.

Pons ha criticado que Prohens defienda en Bruselas unas propuestas "que no dejan de ser maquillaje, pero que le permiten hacer un discurso para quedar bien en la Unión Europea", pero, en cambio, no haga nada ante otras propuestas como la limitación de la compraventa de viviendas a no residentes.

El socialista ha recordado a la líder del Ejecutivo que la ciudadanía reclama medidas valientes, "que de verdad tengan una traslación directa" y a corto plazo para combatir los problemas de acceso a la vivienda.

Pons ha adelantado que los socialistas plantearán enmiendas al dictamen que defenderá Prohens en Europa, encaminadas a la aplicación de las zonas tensionadas y a la limitación de precios para combatir la presión existente sobre la vivienda.