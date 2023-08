El PSIB critica que Prohens "muestre más voluntad de gustar a los fondos buitre que de cumplir con la vivienda pública"

PALMA, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista ha criticado que "en el primer mes" de Govern, la presidenta del Ejecutivo autonómico, Marga Prohens, "muestre más voluntad de gustar a los fondos buitre que de cumplir con la vivienda pública comprometida".

En un comunicado emitido este jueves, el PSIB ha lamentado que para el Govern "de la derecha" la vivienda pública "no sea una prioridad", y que "el pacto de retroceso comience la legislatura con un déficit de 88 viviendas públicas que pasan a un fondo buitre".

La diputada socialista Malena Riudavets ha informado este jueves de la batería de preguntas y Proposiciones No de Ley presentadas para que el Ejecutivo balear "pueda dar respuesta a las políticas que ha planteado en materia de vivienda", porque, según la socialista, "no parece que tengan claro que la vivienda debe ser un derecho, no un bien de especulación".

En este sentido, Riudavets ha recordado que "el Govern de Francina Armengol estableció un plan de fomento de construcción de vivienda pública que permitió entregar las llaves de 1.500 casas por todas las Islas y dejar en construcción decenas de promociones".

"La izquierda ha demostrado una voluntad clara de ampliar el parque de vivienda para alquiler con proyectos en marcha como Son Busquets, una promoción para Palma de más de 800 pisos para gente joven y familias que ya está en fase de estudios técnicos y en manos de un Ministerio que ha expresado que continúa con el trabajo, y que tan solo podría pararse si PP y Vox ponen obstáculos desde el Govern y el Ayuntamiento de Palma", ha concluido.