El PSIB critica el viaje de Prohens a República Dominicana dejando una toalla en su escaño: "Debería estar trabajando"

Una toalla de playa sobre el escaño de la presidenta del Govern, Marga Prohens. - PSIB

PALMA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en el Parlament ha criticado el viaje de la presidenta del Govern, Marga Prohens, dejando una toalla y una crema de sol en su escaño.

"Este es el escaño desde donde, ahora mismo, Prohens debería estar trabajando para solucionar los efectos negativos que pagamos los y las ciudadanos de las Islas, por culpa de la guerra de Trump, pero ella ha preferido ir al Caribe", ha escrito el PSIB en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X.

La publicación va acompañada de una imagen del escaño de Prohens en el Parlament con una toalla de playa, unas gafas de sol y un bote de crema solar. De su silla han colgado un sombrero de paja.

Los socialistas han colocado estos enseres en el asiento de Prohens antes del pleno de este martes, pero al arranque del mismo ya los habían retirado.

La presidenta del Govern se encuentra esta semana de viaje institucional en República Dominicana y Puerto Rico, donde mantendrá varios encuentros y reuniones con empresas mallorquinas en el Caribe y visitará las casas baleares en ambos países.

Prohens viaja acompañada por la vicepresidenta segunda y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas.