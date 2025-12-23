El PSIB cuestiona la cesión de técnicos del Consell de Mallorca al de Menorca mientras los trámites "se retrasan"

La portavoz socialista en el Consell de Mallorca, Catalina Cladera. - PSIB

PALMA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en el Consell de Mallorca ha cuestionado la "cesión" de técnicos de la institución insular para efectuar informes del Consell de Menorca, mientras los trámites en Mallorca "se retrasan".

La portavoz socialista, Catalina Cladera, ha señalado que el último pleno del Consell de Menorca aprobó una encomienda de gestión con Mallorca para poder hacer uso de técnicos mallorquines.

En esta línea, ha criticado que nadie del equipo de gobierno del presidente insular, Llorenç Galmés, "ha salido a hacer un comentario" sobre tema y, por ello, ha exigido explicaciones sobre la intención de la institución insular ante la solicitud del Consell Insular de Menorca.

Para Cladera, la "opacidad" domina el Consell de Mallorca. En concreto, ha hecho referencia al traslado de residuos de Ibiza a Mallorca que, ha criticado, no ha sido explicado "debidamente" a la ciudadanía de la isla.

"Tanto en el caso de Ibiza, como en el de Menorca, Galmés prefiere hacer favores a sus compañeros políticos de otras islas, antes que explicar las implicaciones de sus políticas a los ciudadanos de Mallorca, a los que les debe su cargo", ha reprochado.

En esta línea, la socialista ha expuesto que Menorca justifica la demanda por la precariedad de recursos humanos en los perfiles técnicos que tienen que evaluar expedientes de cierta complejidad, criticando que "no es posible" que el Consell de Mallorca tenga que cubrir "la incapacidad" de gestión del de Menorca.

"En Mallorca hace tiempo que esperamos ver avances en los planes anunciados por Galmés como los aparcamientos disuasorios o el proyecto de ley de movilidad sostenible, y ahora solo falta ver cómo los técnicos que tienen que trabajar estos temas se dediquen a trabajar para Menorca", ha dicho Cladera.