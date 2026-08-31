El PSIB define a Alomar como un referente para entender el modelo de turismo sostenible

Una imagen de Celestí Alomar. - PSIB

PALMA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha expresado este lunes su pésame y dolor por la muerte del exconseller Celestí Alomar y ha trasladado su cariño a amigos y familiares.

En un comunicado, la formación socialista ha resaltado de Alomar que durante su trayectoria defendió unos valores y una ética que lo han convertido en un referente en Baleares, con una gran vocación de servicio y de compromiso hacia la sociedad.

El PSIB ha destacado también que fue una de las figuras capitales para comprender el modelo de turismo sostenible para el archipiélago.

Los socialistas han resaltado la intensa vida política, enfocada siempre al servicio de la ciudadanía.

Fue diputado en la quinta y sexta legislatura de Baleares y conseller de Turismo con Francesc Antich (1999-2003).

Para el PSIB, Alomar será recordado como una de las figuras clave para entender la evolución del turismo hacia un modelo más sostenible, con la creación de la ecotasa como uno de los instrumentos para avanzar hacia la sostenibilidad.

Convencido de la mayor diversificación económica, Celestí Alomar, ha subrayado el PSIB, lideró una política que trabajó para combatir excesos y para impulsar un equilibrio necesario para contar con un turismo más sostenible en el tiempo.

La ecotasa, cuestionada inicialmente en algunos sectores de la actividad turística, ha sido finalmente uno de los elementos hoy incuestionables, que son referencia pionera en las Islas y en otros muchos destinos turísticos de España, según el PSIB.