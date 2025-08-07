El PSIB denuncia "falta de transparencia" en la convocatoria de Educación de plazas de asesores publicada en agosto

PALMA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha criticado la publicación en agosto de la convocatoria para cubrir plazas de asesores que, a su parecer, es "una nueva muestra de despropósito, improvisación y falta de transparencia" por parte de la Conselleria de Educación y Universidades.

Según la secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca (FSM) y diputada en el Parlament, Amanda Fernández, esta convocatoria siempre se publica durante el mes de mayo y no en agosto, a menos de un mes del inicio del curso escolar, "cuando los docentes están de vacaciones y los centros ya tienen medio organizado el curso".

Fernández, según ha trasladado la formación en una nota de prensa, ha cuestionado que se puedan cubrir todas las plazas con "estas prisas" y ha advertido que "con más motivo podrán poner más personal a dedo". "Como ya ha hecho el Govern en otros ámbitos de la administración educativa", ha señalado.

Igualmente, ha censurado que la convocatoria "no concreta ni cuantas plazas se requieren, ni establece ningún plazo de presentación ni criterios objetivos". A su criterio, deja en manos de cada servicio la publicación de la información en sus respectivas webs, sin un calendario establecido ni control público.

"Es una tomadura de pelo, no tiene ninguna garantía ni criterio claro", ha dicho la socialista, quien ha remarcado que a menos de un mes para empezar el curso "no se sabe cuántas plazas hay ni cuál será el criterio para cubrirlas".

Según el PSIB, esta situación llega después de que el Govern llevara a cabo una "purga política sin precedentes en el ámbito educativo" con la no renovación de 12 asesores de los centros de formación del profesorado y, también, con el cese de 50 profesionales de la Conselleria.

Todo ello, para Fernández, con el objetivo de "sustituir profesionales cualificados por personas elegidas a dedo con criterios puramente ideológicos, desmantelando así la estructura técnica de la administración educativa".

"No permitiremos que el Partido Popular convierta la administración educativa en una herramienta partidista", ha advertido la secretaria general, quien ha acusado a Educación de "pisar los derechos de los trabajadores públicos y poner en riesgo el funcionamiento normal del sistema educativo".

El partido exigirá la retirada inmediata de la convocatoria para sustituirla por una publicación "clara" de las plazas vacantes y la convocatoria de un proceso selectivo con "garantías de igualdad, mérito y capacidad".