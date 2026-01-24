PSIB denuncia que las listas de espera quirúrgicas en Ibiza "se han disparado" en un año

Archivo - Área de urgencias en el Hospital Can Misses de Ibiza. Recurso. - ÁREA DE SALUD DE IBIZA Y FORMENTERA - Archivo

IBIZA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La diputada socialista Irantzu Fernández ha denunciado este sábado que las listas de espera para intervenciones quirúrgicas en el Hospital Can Misses "se han disparado" en el último año con 2.575 pacientes, casi 900 más en comparación con hace un año.

En un comunicado, Fernández ha asegurado que el Govern destaca una ligera reducción en las primeras consultas, aunque la realidad es que los pacientes deben soportar esperas "cada vez más largas" para ser operados.

Así, en enero de 2026 hay 2.575 ciudadanos en esta lista y el tiempo medio de espera se ha duplicado, pasando de 98 días en enero de 2025 a 169 días en la actualidad, es decir, casi seis meses.

"Es inaceptable que el Govern nos quiera vender una mejora en el Hospital cuando la realidad es que la ciudadanía de Ibiza sigue siendo la que más espera de las Baleares y las listas quirúrgicas no paran de crecer sin control", ha señalado Fernández.

También ha asegurado que la situación es "especialmente grave" en determinadas especialidades. Entre otras, en Cirugía Vascular la espera media ha pasado de 31 a 224 días en un año y, en Traumatología, 645 personas aguardan una media de 189 días, con casi más de 300 pacientes más que el pasado año.

El PSOE ha lamentado la "opacidad" del Govern en relación a las listas para pruebas diagnósticas con resonancias, radiografías y TAC que "siguen sin hacerse públicas" a pesar de los requerimientos. "Los testimonios de pacientes que llevan meses, incluso un año, esperando una prueba nos hace pensar que esta lista se ha multiplicado durante la legislatura", ha lamentado.

La diputada socialista ha exigido al Govern que "no oculte la realidad sanitaria de Ibiza" y "adopte medidas urgentes para revertir la situación".