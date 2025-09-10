PSIB denuncia que las obras del gimnasio del CEIP Can Misses (Ibiza) están paradas desde junio

IBIZA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE en el Ayuntamiento de Ibiza ha criticado la gestión "e inacción" del equipo de gobierno municipal en la construcción del gimnasio del CEIP Can Misses puesto que las obras están paradas desde junio.

En un comunicado, los socialistas han recordado que este proyecto está declarado de interés autonómico, se inició el pasado febrero y en junio quedó paralizado.

Ahora, han reiterado, comienza un nuevo curso con la "incertidumbre" de desconocer cuándo se retomarán las obras y ante la "despreocupación total" del equipo de gobierno.

La concejal socialista Carmen Boned ha afirmado que "es una auténtica vergüenza" que la escuela esté en mal estado y que el Ayuntamiento permita iniciar el curso con el "estado lamentable" del patio.

Por ello, los socialistas han pedido al Consistorio que se informe de manera "urgente y transparente" a las familias y al equipo directivo sobre la obra.