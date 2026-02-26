El PSIB denuncia el retorno del PP a los "pelotazos urbanísticos" y alerta de la especulación en Maria y Estellencs

El PSIB denuncian el retorno del PP a los "pelotazos urbanísticos" y alertan de la especulación en Maria y Estellencs - PSIB

PALMA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Federación Socialista de Mallorca (FSM) ha denunciado públicamente el retorno del PP a los "pelotazos urbanísticos" y ha alertado de la especulación que se estaría llevando a cabo en municipios como Maria de la Salut y Estellencs.

La formación, según ha informado el PSIB en un comunicado, ha celebrado la tarde de este jueves una asamblea abierta en Maria con la intención de apoyar a los vecinos ante el nuevo plan general diseñado "de espaldas al pueblo".

La secretaria general de la FSM, Amanda Fernández, ha defendido que el futuro del municipio "no se puede decidir de espaldas al pueblo ni se puede permitir la vuelta del urbanismo a la carta".

A su parecer, este modelo solo fomenta "el crecimiento desmesurado, la especulación y las reclasificaciones interesadas" y perjudica a los jóvenes, al tejido agrícola, al paisaje y a la identidad de los pueblos.

Lo que el PP pretende llevar a cabo en Maria, ha incidido, es el mismo 'modus operandi' que en Estellencs, donde recientemente se ha presentado un nuevo plan general que "prevé beneficios directos para propiedades vinculadas al alcalde y a su mano derecha".

"Hace una semana tuvieron que salir del pleno por conflicto de intereses y el plan no se aprobó. Una semana después, vuelven a convocar el pleno y esta vez sí votan a favor. ¿Qué ha pasado con el conflicto de intereses? ¿Ha desaparecido en solo un par de días?", ha ironizado Fernández.

En Maria la dimensión es "todavía más grave" porque su alcalde, Jaume Ferriol, también preside la Federación de Entidades Locales de Baleares (Felib). "Quien representa a todos los municipios debe ser un ejemplo institucional y no un problema", ha subrayado.

La socialista también ha cargado contra el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha quien ha acusado de ser "cómplice de estas políticas" ya que la institución insular es competente para dar el visto bueno a estos planes urbanísticos.