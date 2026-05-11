El PSIB denunciará ante Transparencia la "ocultación" de acuerdos del Consell con plataformas de alquiler turístico

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PALMA 11 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en el Consell de Mallorca denunciará ante el Consejo de Transparencia de España la "ocultación" de información de los acuerdos de la institución insular con grandes plataformas de alquiler turístico.

En una nota de prensa, la formación ha recordado que desde 2025 ha registrado múltiples solicitudes de información tanto al Departamento de Presidencia como al de Turismo sobre las relaciones, convenios y protocolos en este sentido.

A su entender, el equipo de gobierno insular se ha negado a facilitar esta documentación, lo que se traduce en una "falta de transparencia" y "opacidad".

Para la consellera socialista en la institución insular Juana Maria Adrover, el alquiler vacacional ilegal "continúa campando libremente en Mallorca y afecta directamente al acceso a la vivienda de la ciudadanía".

Así, ha advertido que, ante esta situación, el grupo socialista "no tiene otra opción" que exigir al Consejo de Transparencia de España que inste al Consell a facilitar la información a la que, ha remarcado, tiene derecho la oposición.

"Es imprescindible conocer cuáles son los pactos a los que está llegando el presidente, Llorenç Galmés, con estas plataformas, especialmente cuando estas supuestas colaboraciones no están teniendo ningún efecto en la reducción del alquiler vacacional ilegal en la isla", ha subrayado Adrover.

El PSIB ha argumentado que la interposición de un recurso es "el último intento" para poder obtener una información que, a su juicio, el Consell "esconde desde hace casi un año".

Entre las peticiones formuladas, los socialistas han preguntado si está prevista una auditoría interna o externa para evaluar la efectividad de los convenios, y si se publicarán los acuerdos relacionados con la inspección turística, colaboración con municipios o con la Agencia Tributaria de Baleares (ATIB).

Según la formación, el Consell "evitó" trasladar la información justificando que no se ha firmado ningún convenio con las comercializadoras de viviendas, sino protocolos de colaboración con las plataformas.

Los socialistas hicieron una cuarta petición para conocer cuántos protocolos se habían firmado y con qué plataformas que, han criticado, se saldó con "una breve respuesta" afirmando "un protocolo de intenciones con Airbnb y la retirada de muchísimos anuncios". Para el PSIB, esta información es "imprecisa e insuficiente".

Adrover ha considerado que estas respuestas demuestran "una voluntad clara de ocultar información", a la vez que ha acusado al equipo de gobierno insular de "negar transparencia a cualquier documento relacionado con las grandes comercializadoras".

En esta línea, ha lamentado que hace meses que su grupo reclama esta información y siempre "se encuentra con evasivas, silencios o respuestas que no aportan ningún dado concreto".

La formación ha recordado que esta reclamación se suma al recurso interpuesto la semana pasada ante el Consejo de Transparencia por la "negativa" del Consell de facilitar información sobre el traslado de residuos de Eivissa para ser incinerados en Mallorca.

Con todo, han considerado que esta "acumulación de casos" confirma "un patrón preocupante de opacidad" por parte del gobierno insular, apuntando que el grupo socialista continuará emprendiendo "todas las vías administrativas y legales necesarias para garantizar el derecho de acceso a la información".