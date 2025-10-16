PSIB dice que el Gobierno ha reaccionado de forma rápida en las inundaciones de Ibiza

IBIZA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSIB Ibiza ha asegurado este jueves que el Gobierno central ha reaccionado de manera rápida tras las inundaciones de Ibiza, contestando así a las peticiones del alcalde de la ciudad, Rafa Triguero, quien exigió este miércoles rapidez en las ayudas.

Según la edil socialista Carmen Boned, el Ejecutivo central reaccionó rápidamente, en primer lugar, con el traslado a Ibiza en unas horas de la UME, ha explicado el PSOE en un comunicado.

En cuanto a las ayudas, los socialistas han asegurado que es ahora el Ayuntamiento quien debe valorar, redactar los proyectos y licitarlos para recibir después las ayudas estatales. "Lo más importante es que Triguero se ponga a trabajar en la licitación de los proyectos y deje de engañar a la ciudadanía", ha dicho Boned.

También ha señalado que la Dirección Insular del Gobierno trasladó a la Dirección general de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior la petición, una vez recibida la aprobación en pleno de la solicitud de declaración de emergencia del municipio.

TANQUE DE TORMENTAS

Los socialistas han exigido al Consell y al Ayuntamiento de Ibiza la ejecución urgente de la construcción del tanque de tormentas de Can Misses.

Según ha considerado el PSOE, el proyecto está redactado e informado por el Consell, por lo que se podría licitar de manera inmediata.

La portavoz ha lamentado que el PP retiró de la remodelación de la E-10 este proyecto para ejecutarlo tras la reforma, algo que para el PSOE es "una irresponsabilidad dada la necesidad urgente de la infraestructura" y, además, condenaría a esta vía a años de obras.

Entre otras cosas, los socialistas han afirmado que, tras las graves tormentas registradas, exigen al PSOE que inicie la tramitación y construcción por vía de urgencia de este tanque independientemente de la reforma de la E-10.