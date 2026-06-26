El PSIB exige a la alcaldesa de Llucmajor que explique el operativo de recogida de basuras

Basura - PSIB

PALMA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Llucmajor ha reclamado este viernes a la alcaldesa del municipio, María Francisca Lascolas, que explique el operativo de recogida de basuras en el municipio y las medidas para hacer frente a las deficiencias del servicio.

Según ha asegurado la formación en un comunicado, el municipio arrastra un problema de acumulación de residuos desde hace tres años, que se intensifica con el inicio de la temporada turística.

De esta forma, los socialistas han señalado que en núcleos como s'Arenal los contenedores aparecen desbordados, con basura esparcida por el suelo, que permanece en la vía pública durante días y semanas sin ser recogida.

En este sentido, el portavoz del grupo municipal, Jaume J. Oliver, ha criticado la gestión del servicio de recogida de basuras y ha pedido al equipo de gobierno que detalle las actuaciones previstas para mejorar la situación.

Asimismo, ha señalado que, pese a la entrada en vigor del nuevo contrato de concesión del servicio de recogida de basuras, la situación no muestra mejoras y que los contenedores desbordados son una constante en los lugares con mayor afluencia del municipio.

"El nuevo contrato, valorado en 53 millones de euros para los próximos ocho años, no ha proporcionado la mejora que todos esperamos para Llucmajor", ha afirmado Oliver.

Finalmente, ha exigido a la alcaldesa que haga valer las cláusulas del contrato ante la empresa concesionaria, que establecen las condiciones de prestación del servicio. "No puede ser que los vecinos se encuentren con montañas de basuras en la puerta de su casa, y tampoco es de recibo la imagen que ofrece Llucmajor a los visitantes", ha concluido.