El PSIB exige aumentar un 50% el Fondo de Cooperación Local ante la "falta de apoyo" del Consell y Govern

Catalina Cladera (izquierda), portavoz socialista en el Consell de Mallorca, con Amanda Fernández, secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca y diputada en el Parlament - GRUPO SOCIALISTA

PALMA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha propuesto aumentar el Fondo de Cooperación Local a un mínimo de 25 millones de euros anuales, lo que supone un 50% más respecto a la actual dotación, con el objetivo de sufragar el incremento de costes en los municipios mallorquines, la presión de servicios esenciales y la "falta de apoyo" del Govern y del Consell de Mallorca.

Según ha afirmado en un comunicado el grupo socialista, presentarán una moción en el Consell de Mallorca y una enmienda a la Ley de Capitalidad del Parlament para "blindar un crecimiento estable y estructural" de estos fondos.

La portavoz socialista en el Consell, Catalina Cladera, ha instado al presidente de la institución insular, Llorenç Galmés, a debatir la propuesta en el pleno del próximo miércoles.

Por su parte, la secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca y diputada en el Parlament, Amanda Fernández, ha explicado que los ayuntamientos están soportando una legislatura "especialmente dura", con costes "disparados" y servicios esenciales "tensionados", sobre todo los municipios pequeños.

Fernández ha subrayado que PP y Vox han "abandonado" a los ayuntamientos. "Han hablado mucho de municipalismo, pero no han hecho nada para garantizar la suficiencia financiera", ha indicado.

La socialista ha señalado que el Fondo de Cooperación Local "no solo no ha crecido", sino que además se "ha reducido" en un 3,75%, pasando de 17 a 16,7 millones de euros.

Así, Fernández ha acusado al Ejecutivo de Prohens de haber recibido el volumen de recursos "más alto" de la historia por parte del Estado, pero de no haberlo trasladado a los ayuntamientos. Según ha añadido, existe una "confrontación permanente" del PP contra cualquier iniciativa del presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, aunque sea "a costa del bienestar de los vecinos".