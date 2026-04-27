El PSIB exige frenar la ley de puertos hasta que Lafuente acredite que no incurre en incompatibilidades

Archivo - El conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, durante una sesión de control al Govern balear, a 20 de mayo de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario del PSIB ha exigido frenar la tramitación de la modificación de la ley de puertos hasta que el conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, acredite que cumple con el régimen de incompatibilidades.

De este modo se ha expresado este lunes el portavoz adjunto de los socialistas, Marc Pons, en la rueda de prensa previa al pleno del Parlament del martes.

Pons ha recordado que el pasado jueves se dictaminó en comisión la modificación de la ley de puertos, impulsada por el PP y Vox, por lo que el próximo paso será elevarla al pleno para su aprobación definitiva.

No obstante, ha reclamado que se frene este último trámite a la espera de que Lafuente facilite una serie de documentos que "prometió" para acreditar que no ha incurrido en una incompatibilidad por su vinculación familiar con el puerto menorquín de Addaia.

Entre estos documentos, ha detallado el socialista, están las declaraciones de patrimonio, de renta o las circunstancias de aceptación de su herencia. El PSIB también pidió conocer su el conseller se abstuvo cuando se llevó esta cuestión al Consell de Govern.

"Han pasado seis meses y el conseller todavía no ha entregado toda esta documentación. Exigimos que la ley no se lleve al Parlament en tanto Lafuente no haya acreditado que no incumple el régimen de incompatibilidad", ha incidido.

Para Pons, lo más llamativo de la modificación de la ley de puertos es la ampliación del periodo de las concesiones, que pasará de un máximo de 35 años hasta los 50.

"Si lo cuantificamos, de eso se benefician un puñado de empresas, que obtendrán unos beneficios de centenares de miles de euros, entre ellas la que gestiona el puerto de Addaia, vinculada directamente a la familia de Lafuente", ha sentenciado.

El conseller, en diferentes comparecencias parlamentarias, ha negado que tenga un "conflicto de intereses" en relación con la citada infraestructura portuaria y ha acusado a los socialistas de difamarle.