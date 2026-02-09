El PSIB exige el inicio inmediato de las obras de reparación del IES Felanitx ante una situación "crítica y de riesgo"

El PSIB exige el inicio inmediato de las obras de reparación del IES Felanitx - PSIB

PALMA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación Socialista de Felanitx ha registrado una moción para exigir al Govern que inicie inmediatamente las obras para reparar las cubiertas y escaleras del IES Felanitx ante la situación de "riesgo inadmisible".

Los socialistas han criticado que hace ocho meses que el Govern anunció oficialmente una inversión de 860.000 euros para estas actuaciones, que todavía no han comenzado, según ha señalado el grupo en una nota de prensa.

En esta línea, la portavoz del PSOE Felanitx, M. Gracia González, ha acusado al Govern de "incumplir su palabra" y dejar el IES Felanitx "en una situación de riesgo inadmisible" para más de 1.400 personas entre alumnos y personal docente.

"El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, prometió públicamente, delante de toda la comunidad educativa, que estas obras serían prioritarias, y hoy no hay ni un solo operario trabajando", ha criticado.

Los socialistas han advertido que la situación en el centro es "crítica", con las escaleras de evacuación inutilizables por corrosión, goteras que provocan desprendimientos de techos y que diversos espacios han tenido que cerrarse.

Para la portavoz municipal, "esto no es solo una cuestión de infraestructuras, es una cuestión de seguridad y de dignidad educativa".

"No permitiremos que un centro con 75 años de historia y un papel fundamental para toda la comarca del Migjorn sea cerrado con esta dejadez", ha sostenido.

Así, la moción reclama que comiencen inmediatamente las obras, una actuación de urgencia para parar las goteras y arreglar el sistema de calefacción.

Además, piden la creación de una comisión municipal de seguimiento y planificación con la participación de todos los grupos políticos, la dirección del centro, la asociación de padres y madres y el movimiento estudiantil, así como el compromiso institucional para garantizar el futuro del IES Felanitx como centro de referencia.

La socialista ha concluido que el municipio "no puede esperar más" y que "cada día que pasa sin actuar es un día que se pone en riesgo la seguridad del alumnado y se empeoran las condiciones de aprendizaje".