El PSIB exige a Prohens que invierta más recursos para reducir las listas de espera de ayuda a la dependencia

El secretario de Nuevos Derechos, Cooperación y Migraciones del PSIB, Omar Lamin. - PSIB

PALMA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha instado a la presidenta del Govern, Marga Prohens, a que invierta más recursos para reducir las listas de espera de ayudas a la dependencia.

Según ha señalado el partido en un comunicado, el secretario de Nuevos Derechos, Cooperación y Migraciones del PSIB, Omar Lamin, ha pedido al Ejecutivo autonómico a incrementar la inversión en dependencia y a impulsar las medidas necesarias para mejorar la atención a las personas dependientes de Baleares.

Lamin ha acusado al Govern de utilizar la falta de financiación estatal como una "excusa" para justificar, a su juicio, una "nefasta gestión" en materia de dependencia y ha sostenido que el Ejecutivo autonómico no está destinando los recursos necesarios a este servicio.

Asimismo, ha criticado que el PP votara en contra de la modificación de la Ley de Dependencia y Discapacidad impulsada por el Gobierno central, al considerar que la reforma recupera la financiación recortada durante la legislatura de Mariano Rajoy y firma una coordinación del 50 por ciento entre el estado y las comunidades autónomas.

El diputado ha señalado que la modificación de la ley también adapta el sistema a las necesidades actuales al reforzar la ayuda a domicilio, reconocer la teleasistencia gratuita como un derecho universal y promover un nuevo modelo de residencias de menor tamaño y mas adaptado a las necesidades de los usuarios.

Por otra parte, Lamin ha asegurado que en Baleares "continúan creciendo las listas de espera para acceder a un servicio" y ha afirmado que el Govern no ha creado "ni una sola plaza pública" para personas en situación de dependencia.

Finalmente, ha defendido que el Ejecutivo autonómico dispone del mayor presupuesto de su historia y ha acusado al PP de deteriorar los servicios públicos mientras reclama una mayor financiación al Estado.