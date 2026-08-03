El PSIB exige una solución para que las trabajadoras de la Llar d'Ancians puedan disfrutar sus días de asuntos propios

Archivo - El PSIB pide al Consell de Mallorca que asuma plenamente la gestión y la financiación de las residencias municipales - PSOE - Archivo

PALMA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha exigido al Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) una solución inmediata para que las trabajadoras de la Llar d'Ancians de Palma puedan disfrutar de sus días de libre disposición ya que, ha asegurado, la dirección "les niega este derecho alegando escasez de personal".

Según ha criticado el partido en una nota de prensa, esta situación se repite cada verano y demuestra "una gestión deficiente que impide derechos laborales básicos" a las técnicas en cuidados auxiliares de enfermería.

La portavoz adjunta de los socialistas en el Consell de Mallorca, Sofia Alonso, ha cargado contra el presidente del IMAS, Guillermo Sánchez, por la situación, que ha atribuido a la falta de previsión y a la ausencia de planificación para garantizar este derecho.

"Vuelve a decir que le falta personal porque no están haciendo absolutamente nada para que haya más personas formadas en esta profesión", ha criticado, a la vez que ha advertido que esta situación es "especialmente grave" en una profesión de futuro y que necesitará todavía más personal en los próximos años.

Por otro lado, según Alonso, hay un "trato desigual" entre centros y categorías en este sentido, puesto que "en unas residencias se puede, en otras no".

Con todo, ha reclamado a Sánchez y al presidente insular, Llorenç Galmés, que "asuman la responsabilidad de gestionar adecuadamente un área tan compleja como el IMAS" y que resuelvan de forma inmediata esta situación.