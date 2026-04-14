PSIB Ibiza acusa al Consell de "dejadez de funciones" en temas como la "caótica" puesta en marcha del autobús

EIVISSA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Ejecutiva de la Federación Socialista de Eivissa (FSE-PSOE) ha acusado al equipo de gobierno insular de "dejadez de funciones" en la "caótica y desastrosa" puesta en marcha del nuevo sistema de transporte público en la Isla.

En un comunicado, los socialistas también han destacado su preocupación por un inicio de temporada marcado por la guerra en Irán. En este sentido, han afirmado que están a la espera de que el presidente del Consell, Vicent Marí, convoque a los grupos de la oposición para abordar las consecuencias de la guerra en el turismo y en el día a día de los residentes.

El PSOE ha criticado la "falta de medidas" del Consell ibicenco, cuando otras instituciones ya las han consensuado con otras formaciones políticas.

En relación al transporte público, el PSOE ha reiterado su malestar porque la nueva contrata "no sólo no ha resuelto los déficits históricos, sino que ha generado una situación de indignación entre usuarios y visitantes". "La dejadez del PP pone en riesgo la movilidad e imagen de la Isla", han insistido.

Sobre la crisis habitacional, los socialistas han criticado que el PP "esté cerrado en banda a aplicar medidas valientes" como la regulación de los precios del alquiler.

Según el PSOE, los asentamientos "son el síntoma de un fracaso político" que el PP no quiere reconocer. En este sentido, han lamentado que los 'populares' sigan sin abordar este problema y sólo lo trasladen "de un lugar a otro".

El PSOE ha anunciado que presentará en las diferentes instituciones iniciativas para resolver la puesta en marcha del servicio de transporte público y exigirá un compromiso real para afrontar el problema de la vivienda.