El PSIB insta al Govern a estudiar "sin demagogia" el nuevo sistema de financiación: "Hay que aprovechar la oportunidad"

PALMA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSIB-PSOE ha instado al Govern a estudiar "sin demagogia" la propuesta del nuevo sistema de financiación autonómico planteado por el Ministerio de Hacienda para "aprovechar la ventana de oportunidad" que supone para Baleares.

Así se ha expresado este viernes la vicesecretaria general de la formación, Rosario Sánchez, en una rueda de prensa posterior a conocer los detalles del planteamiento del Gobierno, que asigna al archipiélago 412 millones de euros más al año.

La también secretaria de Estado de Turismo ha celebrado que, tras 13 años caducado, se haya puesto sobre la mesa una propuesta para reformar el sistema de financiación autonómico.

"Esto siempre ha pasado con gobiernos progresistas, porque el PP ha tenido mayorías absolutas y nunca lo ha puesto sobre la mesa", ha señalado.

El planteamiento de Hacienda, ha sostenido Sánchez, es "una buena noticia" para Baleares dado que recibiría 412 millones de euros más de financiación por esta vía. El año pasado, ha recordado, fueron un total de 4.190 millones de euros.

"Eso da la medida de la magnitud de este incremento. Son 412 millones de euros para mejorar los servicios públicos como la sanidad, la educación, la atención a la dependencia... Son, por ejemplo, 60 institutos o el equivalente en centros de salud", ha detallado.

Otra de las cuestiones positivas, a su parecer, es que el archipiélago pasaría de esta "rozando" la media del sistema de financiación, del 100%, a situarse en el 102%.

Se trata, ha defendido, de "un buen punto de partida" para que el Ejecutivo autonómico se siente a negociar y a trabajar en esta propuesta, que ha definido como "una ventana de oportunidad para defender los intereses de los ciudadanos".

"La pregunta es cómo se posicionará el Govern. Son cosas muy serias, es el dinero que tenemos para financiar los servicios públicos", ha subrayado.

Sánchez ha llamado al equipo de la presidenta Marga Prohens a trabajar para "poner letra a la música" y hacer "sin demagogia". "Tenemos que defender a las Islas, sus servicios públicos y su Estado del Bienestar", ha incidido.

Para la mandataria socialista, el Govern debería abrir un proceso de diálogo con la sociedad civil organizada para realizar un "análisis profundo" de las propuestas y plantear alternativas para mejorar el futuro sistema de financiación, que deberá pasar primero por el Consejo de Política Fiscal y Financiera y después, por el Congreso de los Diputados.

"Nosotros, desde el PSIB, lo haremos. Abriremos un proceso de consulta y debate con la sociedad civil, estamos convencidos de que no podemos perder esta ventana de oportunidad como se dejó perder los 1.743 millones de euros de la condonación de deuda", ha aseverado.

EL DUMPING FISCAL

Tras conocer la propuesta, vicepresidente del Govern, Antoni Costa, ha señalado que las referencias al dumping fiscal son la "única línea roja" de Baleares y ha advertido que llevará la propuesta del Gobierno a los tribunales si esta obliga a las comunidades autónomas a subir los impuestos.

"Estamos dispuestos a llegar a acuerdos, pero si quieren subir los impuestos no hay nada que negociar", ha dicho.

Preguntada al respecto, Sánchez ha considerado que las palabras del también conseller de Economía, Hacienda e Innovación son siempre "de argumentario" y ha defendido el planteamiento de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

"Ha hablado de dumping fiscal, y quienes nos hemos dedicado a la hacienda pública entendemos que cuando se habla de dumping fiscal es que no se puede favorecer a las rentas más altas y después decir que no se tiene financiación para los servicios públicos", ha esgrimido.

La vicesecretaria general del PSIB ha considerado que el mantenimiento de las deducciones en los impuestos de sucesiones y de donaciones puestas en marcha por el Govern, además de ser "el mantra de esta legislatura", no son más que "temas menores".

"Lo importante es el grueso de esta propuesta, cómo mejoramos la financiación que recibe Baleares, cómo mejoramos el dinero que pasa del Gobierno a las comunidades autónomas", ha zanjado.

En esa línea, ha llamado a centrar el debate en cómo negociar un sistema de financiación "de acuerdo con los intereses" de los residentes en el archipiélago. "Todos los ciudadanos de Baleares lo queremos una reforma del sistema", ha sentenciado.