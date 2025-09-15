El PSIB insta al PP a no "blanquear" la reforma educativa de Vox y rechazarla por completo

PALMA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PSIB Amanda Fernández ha pedido este lunes al PP que no "blanquee" la reforma educativa de Vox para introducir el castellano como lengua vehicular y ha instado a los 'populares' ha rechazarla completamente.

En la rueda de prensa previa al pleno de este martes, Fernández ha lamentado que la comunidad educativa se haya encontrado una semana después de comenzar el curso con una propuesta de Vox que, a su juicio, es un ataque a la lengua propia y "para imponer el castellano".

La diputada socialista ha rechazado la proposición de ley, que va en contra de las leyes ya consensuadas y con el aval del TSJIB al modelo educativo, que garantiza el aprendizaje de las dos lenguas cooficiales.

"¿Qué hará el PP ante esta ley"?, se ha preguntado la diputada, para quien dar luz verde a cualquiera de los puntos es "un ataque a la lengua y la ley educativa en vigor".